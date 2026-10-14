El hermano mayor del Papa también enfrenta un cáncer: cuál es su diagnóstico

La familia del Papa León XIV atraviesa un momento delicado por los problemas de salud que afectan tanto al Sumo Pontífice como a su hermano mayor, Louis Prevost, quien también se encuentra bajo tratamiento por una enfermedad oncológica. El hombre, de 74 años, vive en Florida, Estados Unidos, y padece mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas y compromete la médula ósea.

La situación fue confirmada este martes por Deborah Prevost, esposa de Louis, en declaraciones a CBS News. La noticia se conoció luego de que trascendiera que el Papa había sido sometido en Roma a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

La coincidencia de ambos cuadros de salud representa un momento de preocupación para la familia Prevost, que mantiene la esperanza de que la enfermedad del Santo Padre se encuentre en una fase muy temprana. Deborah también expresó que sus familiares continúan rezando y tratando de mantener el ánimo en alto frente a las circunstancias que atraviesan.

El diagnóstico de Louis Prevost

De acuerdo con lo relatado por su esposa a CBS News, Louis Prevost recibió el diagnóstico de mieloma múltiple por primera vez en 2017. Desde entonces, atravesó distintas etapas de tratamiento para controlar la enfermedad. Deborah explicó que su esposo logró mantener el cáncer en un nivel muy bajo después de someterse a un tratamiento en 2019. Ese procedimiento incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico, medidas que permitieron mantener la enfermedad controlada durante un período.

Sin embargo, la evolución cambió recientemente. Según precisó su esposa, Louis salió de la remisión hace tres meses, una situación que llevó a retomar el tratamiento y que actualmente lo mantiene internado en un hospital de Florida. El ingreso al centro de salud estuvo relacionado con su participación en un ensayo clínico. Antes de que Louis ingresara al hospital para someterse a ese procedimiento, había mantenido una conversación telefónica con su hermano menor, el papa León XIV.

La información difundida por CBS News permitió conocer detalles sobre la trayectoria de la enfermedad y el tratamiento que recibió Louis, aunque su esposa no brindó mayores precisiones sobre el procedimiento médico actual.

Qué es el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es una enfermedad oncológica que afecta a las células plasmáticas, de acuerdo con la definición de la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple citada por CBS News.

Estas células forman parte del sistema inmunitario y se encuentran vinculadas con la producción de anticuerpos. En el caso de Louis Prevost, la enfermedad fue diagnosticada hace nueve años y atravesó un período de control después del tratamiento realizado en 2019.

La información conocida sobre su situación permite reconstruir tres momentos centrales de su evolución:

2017: recibió el diagnóstico de mieloma múltiple.

2019: se sometió a un tratamiento que incluyó terapia con células madre y un ensayo clínico, tras el cual logró mantener la enfermedad en un nivel muy bajo.

Hace tres meses: según confirmó su esposa, salió de la remisión.

Actualmente: se encuentra internado en un hospital de Florida, donde ingresó para someterse a un ensayo clínico.

La información sobre su cuadro fue difundida por su esposa, quien confirmó tanto los antecedentes del diagnóstico como la reciente reaparición de la enfermedad después del período de remisión.

La conversación entre los hermanos y el apoyo familiar

En sus declaraciones a CBS News, Deborah relató que el Papa se había comunicado con la familia para anticiparles lo que iba a suceder con su intervención quirúrgica. "Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar", expresó, al referirse a la comunicación previa del Pontífice con sus familiares. La esposa de Louis no ofreció detalles adicionales sobre el contenido de la conversación ni sobre las circunstancias médicas que le fueron comunicadas.

La mujer también describió el difícil momento que atraviesa la familia Prevost y manifestó su esperanza de que el cáncer del Santo Padre se encuentre en una fase muy temprana. "Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos", agregó Deborah, en referencia a su esposo y al Papa.

La esposa de Louis señaló, además, que no había oído hablar de un posible tratamiento de radioterapia o quimioterapia para el Sumo Pontífice. Su declaración refleja la información que manejaba la familia en ese momento, sin que se hayan aportado precisiones adicionales sobre las decisiones médicas que podrían adoptarse.

La vida de Louis Prevost en Estados Unidos

Louis Prevost tiene 74 años, es veterano de la Marina y reside en Florida, Estados Unidos. Su situación personal adquirió mayor exposición pública después de que su hermano menor fuera elegido como el nuevo Papa.

Tras la elección de León XIV, se conoció que Louis era seguidor de Donald Trump. Posteriormente, el presidente estadounidense lo recibió junto con su esposa en el Salón Oval de la Casa Blanca. Estos antecedentes forman parte de la información pública sobre el hermano mayor del Pontífice, cuya situación médica volvió a ocupar la atención tras conocerse que la enfermedad oncológica que padece desde 2017 salió de remisión.

La confirmación de Deborah Prevost sobre el tratamiento de su esposo coincidió con la difusión de información acerca de la operación del Papa en Roma. Así, la familia enfrenta dos situaciones de salud que generan preocupación y sobre las cuales, hasta el momento, los datos conocidos proceden de las declaraciones de la esposa de Louis y del comunicado oficial del Vaticano.

Mientras Louis permanece internado en Florida para recibir atención relacionada con su mieloma múltiple, la familia mantiene la esperanza respecto de la situación del Santo Padre. «Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos», resumió Deborah, al describir el difícil momento que atraviesan.