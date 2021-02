Elecciones en Ecuador: Arauz se atribuyó un "triunfo contundente", pero habría segunda vuelta con Lasso

En una jornada de relativa tranquilidad pero con constantes filas muy largas en la mayoría del país, el candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, ganó con mucha holgura en los comicios generales de Ecuador, según los sondeos de boca de urna, aunque por ahora no consiguió evitar un balotaje con el empresario y candidato de unidad de la derecha Guillermo Lasso.



Solo habían pasado algunos minutos del cierre de la votación, cuando Arauz afirmó que su "triunfo fue contundente" y, aunque los sondeos de boca de urna pronosticaron un balotaje, dejó abierta la puerta a poder festejar un triunfo en primera vuelta esta noche.



"Tenemos confianza de que el margen del triunfo será mayor cuando se sepan los resultados oficiales.(...) La amplitud de la victoria es tal que nos permite encarar el futuro con absoluta garantía de lo que tenemos por delante", celebró el economista de 35 años y delfín del expresidente Rafael Correa en un discurso en su bunker de campaña en Quito.

Los primeros sondeos de boca de urna dieron ganador al economista Arauz con entre casi 35% y 36,2% frente a Lasso, quien obtendría entre cerca de 21% y 21,7%, según las encuestadoras locales Cedatos y Clima Social.



De confirmarse estos datos publicados por los canales de televisión Telesur y Ecuavisa, ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría absoluta de votos válidos ni el 40% de los sufragios, con una diferencia de 10% sobre la segunda fuerza, necesarios para alzarse con el triunfo en primera vuelta.



En medio de la alegría por los primeros resultados no oficiales, desde la campaña de Arauz no abandonaban la esperanza de ganar en una primera vuelta, mientras algunas personas dentro de algunos centros todavía esperan para sufragar.



La campaña de Lasso, en cambio, se mantuvo en silencio y no reaccionó tras la publicación de los sondeos de boca de urna.



La jornada electoral comenzó a las 7 (9 hora de argentina) y las largas extensas filas fuera de los centros de votación echaron por tierra el clima de apatía y desinterés proyectado días anteriores por distintos especialistas, a tal punto que media hora antes del cierre, ya había sufragado el 76% del electorado a escala nacional, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además de presidente, hoy los ecuatorianos eligieron a 137 miembros de la Asamblea Legislativa y cinco representantes del Parlamento Andino en los 4.276 recintos habilitados en el país y otros 101 dispuestos en el exterior.





Dolores Gandulfo, titular de la misión de observación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), explicó que el inicio de la votación se demoró aproximadamente 30 minutos.



"Hubo muchos problemas en la constitución de las mesas y el reemplazo con ciudadanos que llegaban a votar y tenían que ejercer como autoridad de mesa. En la mayoría de los casos se demoró media hora la apertura", dijo Gandulfo.



En conferencia de prensa, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció este problema que creció con el correr de las horas: "Se han presentado circunstancias que desalientan a los electores en relación a colas muy extensas. Sin embargo, las instrucciones que se han dado desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas es que se flexibilice esta situación, a efecto de permitir que las colas fluyan."





Los comicios suponen el principio del fin del Gobierno de Lenín Moreno, quien termina su mandato sumido en un ocaso político, en plena crisis económica y sanitaria, con un criticado manejo de la pandemia, socialmente deslegitimado y tildado de "traidor" por el movimiento correísta que lo llevó al poder hace cuatro años.

"¡Hoy es un día histórico! El triunfo, una sola vuelta, solo es posible si salimos a defender el voto de los ecuatorianos y estar vigilantes de que se cumpla la voluntad popular", tuiteó Arauz ni bien se comenzó a votar, un derecho que él mismo no pudo ejercer hoy ya que está empadronado en México, donde vivía y estudiaba desde 2017, cuando su último cargo público en el Gobierno de Rafael Correa.



Lasso también se mostró con su familia en su casa en Guayaquil, antes de ir a votar en el centro de la ciudad, y tras emitir su voto, se mostró confiado de que habrá un balotaje presidencial: "Hemos sufragado con todas las normas de bioseguridad. Lo que les puedo decir es que habrá segunda vuelta y nosotros estaremos ahí."



Al inicio de la noche en Ecuador, la gran incógnita es si Arauz quedará a solo unos puntos porcentuales de ganar en primera instancia o, como pronosticó Lasso, se enfrentarán el 11 de abril próximo en un balotaje presidencial.