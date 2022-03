Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia

La Casa Blanca ha adelantado que este jueves anunciará, junto a sus aliados, nuevas sanciones contra el Kremlin. Aunque no quiso entrar en detalles ni precisar la nueva naturaleza de los castigos, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha asegurado este martes que se tratará de “un paquete adicional” que se concretará en “un esfuerzo conjunto para acabar con la evasión de sanciones” por parte de cualquier país que ayude a Rusia “a socavar, debilitar o esquivar” esas penas.

Horas más tarde, la prensa estadounidense precisó, citando al diario The Wall Street Journal, que las nuevas represalias afectarán a “cientos de miembros de la Duma”, la cámara baja rusa. Estados Unidos ya incluyó a 12 de ellos en una ronda anterior de sanciones, pero en esta ocasión el castigo irá más lejos, según fuentes citadas por The New York Times.

En Bruselas, Biden participará el jueves en una cumbre extraordinaria de la OTAN, en la que estará el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi. También se unirá a la primera sesión del Consejo Europeo que reunirá a los gobernantes de los 27 Estados comunitarios el jueves y el viernes en Bruselas. El premier británico, Boris Johnson, será el único de los aliados que no estará presente. El presidente demócrata, que acude en calidad de invitado, también asistirá a una reunión del G-7. El viernes y el sábado viajará a Polonia, donde mantendrá un breve encuentro con su homólogo, Andrzej Duda.

La habitual rueda de prensa de la Casa Blanca en la que compareció Sullivan se produjo este martes por parte del subsecretario de prensa, Chris Meagher, quien reemplazó a Jen Psaki, ya que esta ha dado positivo por coronavirus en la prueba que se le realizó de cara al viaje a Europa. Biden dio negativo, tanto el lunes como este martes. El asesor de Seguridad Nacional hizo saber a los periodistas que, en su opinión, la contienda que se libra en Ucrania no acabará de forma fácil ni rápida. “Quedan días duros” para la población ucrania, advirtió Sullivan.

Este jueves se cumple un mes desde que se iniciara la invasión rusa de Ucrania y el temor al uso de armas químicas y biológicas por parte de Rusia ha estado presente desde que la Casa Blanca hiciera sonar todas las alarmas el pasado 9 de marzo al advertir que Vladímir Putin podría hacer uso de ellas. Biden repetía de nuevo el lunes por la noche la existencia de tal amenaza. El demócrata consideraba que era algo “obvio” y que, de producirse, la respuesta de Occidente sería muy dura. “Está acorralado”, dijo Biden en referencia a Putin.

Fue Moscú quien de forma propagandística difundió informaciones, calificadas de “falsas” por el Gobierno de Estados Unidos, sobre la existencia de supuestos laboratorios estadounidenses de este tipo de armamento en Ucrania. “También está sugiriendo que Ucrania tiene armas químicas y biológicas en el país. Esa es una señal clara de que él [Putin] está considerando usar ambos tipos de armas”, recalcó Biden. El presidente de EE UU enfatizó una vez más que las consecuencias serían “muy graves por parte del frente unido de la OTAN” si eso llegara a suceder, aunque no especificó qué acciones llevaría a cabo la Alianza Atlántica.