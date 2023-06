Fuerte tormenta en un crucero: El viento arrastró a los pasajeros y volaron reposeras y sombrillas

Un fuerte temporal con ráfagas de viento se desató en el Puerto Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, y puso en peligro la vida de decenas de pasajeros que esperaban en la cubierta del crucero Independence of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, al momento de zarpar.

El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada, aunque se conoció recientemente. Volaron reposeras, sombrillas y otros objetos, mientras algunos pasajeros intentaban huir desesperados de las violentas ráfagas.

A través de un comunicado, Royal Caribbean explicó: "El viernes 16 de junio, mientras partía de Puerto Cañaveral, el Independence of the Seas se encontró con una ráfaga repentina de fuertes vientos. Esto duró un breve período y no hubo lesiones graves para nuestros invitados o tripulación". 🇺🇸🌀 | IMPRESIONANTE • Intensas ráfagas de viento alcanzaron al crucero "Independence of the Seas" al momento de zarpar desde el #PuertoCañaveral, en #Florida, #EstadosUnidos.



• Vientos con intensidad de huracán arrojaron por la cubierta del barco a varias personas,… pic.twitter.com/1LF9FAw9bq — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) June 23, 2023

"El Independence of the Seas continuó con su itinerario regular de 3 noches y llegó a Perfect Day en CocoCay en las Bahamas el sábado por la mañana, según lo programado", aclaró la compañía.

Meteorólogos afirmaron que hubo advertencias climáticas antes de que ocurriera el fenómeno. Sin embargo, los pasajeros señalaron que en ningún momento fueron advertidos para ponerse a resguardo.