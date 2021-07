Horacio Cabak al investigador del Conicet que opinó sobre Cuba: "Comunista de Cuba y Olazábal"

En el marco de las protestas y represiones que están ocurriendo en Cuba, el martes hubo un tenso debate respecto a la situación en la isla en Intratables (América): los protagonistas fueron Mariano Del Pópolo, investigador del Conicet y dirigente del Partido Comunista, y Luis Alberto Mariño, un joven cubano que vive en la Argentina.

Ahora Horacio Cabak fue uno de los que opinó y terminó cruzándose en Twitter con Del Pópolo. El ex modelo y conductor compartió el video del intercambio de opiniones y escribió con ironía “Comunista de Cuba y Olazábal”, como una referencia a las calles de Belgrano y, obviamente, como una crítica a Del Pópolo.

Comunista de Cuba y Olazabal https://t.co/LtIGhBSVsZ ? Horacio Cabak (@HoracioCabak) July 14, 2021

La respuesta no tardó en llegar, y el joven le contestó: “Realismo mágico; toda mí vida tomando el Ferrocarril Roca para que un conductor de TV que vive en un barrio cerrado en Pilar me diga comunista de Cuba y Olazábal. Rey, no sabés ni dónde se compra la tarjeta SUBE”.

Realismo mágico. Toda mí vida tomando el Ferrocarril Roca para que un conductor de TV que vive en un barrio cerrado en Pilar me diga comunista de Cuba y Olazabal. Rey, no sabes ni dónde se compra la tarjeta SUBE. https://t.co/uPR2oJaklv ? Mariano Del Pópolo (@mdelpueblo) July 15, 2021

Cabak que es un ávido polemizador en Twitter y redobló la apuesta con su sarcasmo característico: “Rey, viajé en el Roca, en el 51, en el 165 y en el 306 antes de que se inventara la SUBE. También viajé a Cuba, pero lo que nunca se me ocurriría es explicarle a un cubano cómo es la vida en Cuba”. Y remató: “Eso es realismo mágico”.

Rey, viajé en el Roca, en el 51, en el 165 y en el 306 antes de que se inventara la sube.

También viajé a Cuba.

Lo que nunca se me ocurriría es explicarle a un Cubano como es la vida en Cuba.

Eso es realismo mágico. https://t.co/4EAIdmy4Zi ? Horacio Cabak (@HoracioCabak) July 15, 2021

Además, ayer se metió en esta discusión El Dipy, quien califico de "parásitos" a los científicos del Conicet. "Anoche en Intratables, no lo quiero ni decir el nombre porque no puedo creer que respiro el mismo aire del pelotudo ese. Llevaron a uno del Partido Comunista militante, que es científico del Conicet, o sea un parásito al que nosotros le pagamos el sueldo" fue la declaración de El Dipy.