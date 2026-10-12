Incendio destruyó Enfants Rouges, el mercado cubierto más antiguo de París

El mercado cubierto de Enfants Rouges, reconocido como el más antiguo de París, quedó completamente destruido tras un incendio que se desató durante las primeras horas de este lunes. El fuego afectó severamente las instalaciones del establecimiento, situado en el distrito III de la capital francesa, y provocó el colapso parcial de su estructura metálica hacia el interior del recinto.

Aunque la magnitud de los daños fue considerable, las autoridades informaron que las llamas pudieron ser controladas y que no se registraron personas heridas. El operativo de emergencia permitió, además, evitar que el incendio se extendiera a las viviendas y los edificios próximos al mercado, una de las principales preocupaciones durante las tareas de contención.

La dimensión de la destrucción fue descrita por el teniente coronel de los bomberos Pierre de Bouvier, quien señaló que el fuego arrasó con la zona cubierta del establecimiento.

"El mercado ha quedado completamente destruido, no queda nada de la zona cubierta", declaró el oficial, según consignó el diario Le Parisien.

El testimonio refleja el alcance de los daños ocasionados por el incendio en un espacio que, además de su actividad comercial, constituye un lugar de relevancia histórica para París. La estructura metálica cedió parcialmente hacia el interior y las instalaciones cubiertas quedaron devastadas por las llamas.

A pesar de que el fuego fue controlado, la emergencia no concluyó con la extinción de los focos principales. Los equipos de bomberos debieron iniciar una revisión exhaustiva de las instalaciones para determinar si persistían puntos calientes o condiciones que pudieran provocar una nueva combustión.

Las llamas fueron controladas

El alcalde de París Centro, Ariel Weil, confirmó que el incendio había sido controlado y destacó que se logró impedir que el fuego se propagara a las propiedades cercanas. El funcionario también difundió un mensaje en el que describió la situación del mercado y pidió a la población evitar el sector afectado.

"El mercado de los niños rojos, lamentablemente devastado por las llamas temprano esta mañana. Incendio controlado, pero el mercado totalmente destruido. Eviten el sector de la rue de Bretagne", sostuvo Weil.

La advertencia estuvo dirigida a quienes circulaban por la zona de la rue de Bretagne, en las inmediaciones del establecimiento. La recomendación respondió a la necesidad de mantener despejado el sector mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia y se evaluaban las condiciones de seguridad de la estructura dañada.

El siniestro provocó el derrumbe parcial de la estructura metálica del mercado, una situación que obligó a extremar las precauciones durante la intervención. Aunque las autoridades lograron contener las llamas dentro del recinto, la evaluación de los daños y la revisión de los puestos comerciales quedaron como tareas prioritarias.

Por el momento, las causas del incendio permanecen desconocidas. Las autoridades no informaron qué originó el fuego y dispusieron la intervención de especialistas para realizar las pericias correspondientes.

Más de 150 bomberos y 50 vehículos participaron del operativo

La magnitud del incendio requirió un despliegue importante de recursos humanos y materiales. En el operativo participaron aproximadamente 50 vehículos y más de 150 bomberos, que trabajaron para controlar las llamas, asegurar el área y comenzar la evaluación de las instalaciones afectadas.

Una vez contenido el incendio, los equipos iniciaron un procedimiento minucioso para comprobar que no existieran riesgos adicionales. Según informó el sitio BFM, los bomberos revisarán cada sector del mercado y abrirán los puestos y las tiendas para verificar las condiciones internas.

El procedimiento fue descrito como una inspección destinada a garantizar que no persistan focos de incendio ni otros peligros en el interior del establecimiento.

De acuerdo con la información difundida, el equipo evaluará "cada centímetro cuadrado del mercado para garantizar que no exista ningún riesgo de incendio, abriendo todos los puestos y tiendas". Las tareas podrían prolongarse durante varias horas debido a la extensión del área afectada y a la necesidad de revisar de manera individual los diferentes espacios comerciales. La destrucción de la zona cubierta y el colapso parcial de la estructura metálica hacen necesaria una intervención cuidadosa antes de dar por finalizada la emergencia.

En paralelo, el laboratorio central de la Prefectura de Policía de París llegó al lugar para realizar las pericias y reunir elementos que permitan establecer el origen del siniestro. Su intervención apunta a determinar las causas del incendio, una cuestión que todavía no había sido esclarecida por las autoridades.

El operativo quedó así dividido entre las tareas de seguridad y revisión a cargo de los bomberos y el trabajo pericial destinado a reconstruir las circunstancias en las que comenzó el fuego.

Enfants Rouges, un mercado fundado en 1615

La destrucción del establecimiento adquiere una dimensión particular por la antigüedad y el valor histórico del mercado. Enfants Rouges fue fundado en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y es considerado el mercado de alimentación cubierto más antiguo de París.

Su trayectoria se remonta a comienzos del siglo XVII, lo que lo convierte en un espacio histórico de la capital francesa. El recinto no solo cumplía una función comercial vinculada con la venta de alimentos, sino que también conservaba una denominación asociada con la historia de una institución cercana.

El nombre Enfants Rouges, que significa "niños rojos", hace referencia a los niños huérfanos alojados en un hospital próximo, fundado durante el siglo XVI. Los uniformes rojos que vestían esos menores dieron origen a la denominación que posteriormente identificó al mercado.

Ese vínculo histórico explica el origen de un nombre que permaneció asociado al establecimiento durante siglos. La denominación constituye uno de los elementos que distinguen al mercado dentro del patrimonio de París. Además de su antigüedad, el lugar cuenta con protección patrimonial. Enfants Rouges fue declarado monumento histórico en 1982, una condición que reconoce su relevancia y lo distingue de otros espacios comerciales de la ciudad.