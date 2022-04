La Iglesia de Bucha provee alimentos a las familias del lugar

Debido a la huida de otros civiles por la invasión rusa, la mayoría de quienes se quedaron en Bucha eran ancianos, personas pobres o aquellos a quienes les fue imposible dejar a sus seres queridos. Las fuerzas rusas se retiraron hace más de una semana.

Varias personas que aún permanecen en Bucha hacieron fila este sábado para recibir alimentos obsequiados por la iglesia local en ese destruido suburbio de Kiev, donde las fueras ucranianas y los periodistas denunciaron que hay pruebas de crímenes de guerra tras el retiro de las fuerzas rusas.

El voluntario Petro Denysyuk dijo a The Associated Press que él y sus compañeros de iglesia y amigos comenzaron a distribuir alimentos, que consistieron en una amplia gama de comestibles y comidas calientes.

``Nos hemos reunido con los jóvenes de nuestra iglesia y preparamos alimentos para los necesitados'', dijo Denysyuk. ``Preparamos pilaf, huevos cocidos, carne preparada, salchichas y fideos''.

Las fuerzas ucranianas y periodistas que ingresaron en Bucha vieron cadáveres desperdigados en las calles, pruebas de ejecuciones arbitrarias y restos de personas que no podrían haber representado una amenaza para los soldados. Rusia ha rechazado las acusaciones de que cometió crímenes de guerra y asegura que Kiev realizó un montaje.