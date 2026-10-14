León XIV envió su primer mensaje tras la cirugía: "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro"

El Papa León XIV envió su primer mensaje público luego de la cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón, con una reflexión sobre la importancia de la familia para la sociedad y la necesidad de fortalecer los vínculos afectivos y espirituales. "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro", fue la frase central transmitida por el cardenal Luis Antonio Tagle durante la lectura de una homilía escrita por el Santo Padre.

El texto fue leído este miércoles en la Plaza San Pedro, en el marco de un encuentro por los diez años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, impulsada por Francisco I. La intervención del Pontífice estuvo dedicada a las virtudes del matrimonio cristiano, entendido como una unión afectiva, espiritual y sacrificial, y como un icono del amor de Dios.

A través de esta reflexión, León XIV puso el acento en la necesidad de construir relaciones basadas en el amor, la solidaridad y la capacidad de acompañar a los demás. Su mensaje vinculó la fortaleza de las familias con la posibilidad de establecer relaciones genuinas y duraderas, en las que el compromiso afectivo no quede relegado frente a las capacidades individuales.

El amor como fundamento de las relaciones humanas

En su homilía, el Papa retomó las enseñanzas de San Pablo sobre la caridad para explicar que los talentos personales pierden su verdadero sentido cuando no están acompañados por la capacidad de amar. Desde esa perspectiva, destacó que el valor de las personas y de sus acciones no puede separarse de la forma en que se relacionan con los demás.

"No estamos hechos para esto", expresó al referirse a quienes viven distanciados de otras personas y no consiguen establecer vínculos genuinos. La frase sintetizó una de las ideas centrales del mensaje: la necesidad humana de construir relaciones que permitan compartir experiencias, sostenerse mutuamente y encontrar en el amor una guía para la convivencia.

En ese marco, León XIV señaló que el amor debe constituir el fundamento de las relaciones familiares. No se trata solamente de una expresión afectiva, sino de una disposición que se manifiesta en la solidaridad cotidiana, en la responsabilidad compartida y en la capacidad de permanecer cerca de los demás también durante los momentos difíciles.

La reflexión presentada por el Pontífice situó a la familia como uno de los espacios principales para aprender a vivir esos valores. Allí, los vínculos se construyen a lo largo del tiempo y requieren dedicación, comprensión y compromiso.

La preparación para el matrimonio comienza en la infancia

Otro de los ejes de la homilía fue la educación afectiva, que, según León XIV, comienza mucho antes de la celebración del matrimonio. Las experiencias vividas durante la infancia desempeñan un papel fundamental en la manera en que las personas aprenden a relacionarse y construyen vínculos duraderos.

Para desarrollar esta idea, el Papa recuperó una reflexión de Francisco incluida en Amoris Laetitia: "Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio".

A continuación, recordó otra de las ideas expresadas por su antecesor: "En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento".

Las dos citas apuntan a una misma concepción: la formación para una vida en pareja no comienza únicamente cuando se toma la decisión de casarse. Se desarrolla desde los primeros años, a través de las experiencias familiares, los afectos recibidos y las formas de convivencia que cada persona incorpora a lo largo de su vida.

León XIV sostuvo que la vida familiar, con sus dificultades, errores y momentos de alegría, constituye el primer ámbito de aprendizaje de los afectos. En ese espacio se forman experiencias que pueden influir en las relaciones futuras y en la capacidad de construir una unión basada en el respeto y el amor.

Reconocer el esfuerzo cotidiano de las familias

El Pontífice también pidió reconocer el esfuerzo de quienes sostienen sus hogares todos los días, incluso cuando deben afrontar circunstancias adversas. Su mensaje contempló las distintas situaciones que atraviesan las familias y la necesidad de que encuentren acompañamiento en sus propios entornos.

En ese sentido, señaló que la familia debe funcionar como un lugar de contención para las parejas jóvenes, los padres que enfrentan los desafíos de la crianza y los adultos mayores. La solidaridad entre sus integrantes aparece así como una herramienta para afrontar las dificultades y evitar que las personas queden solas frente a sus problemas.

La homilía también hizo referencia a quienes atraviesan crisis o situaciones de vulnerabilidad. León XIV remarcó que estas personas necesitan encontrar apoyo y comprensión, sin quedar expuestas a prejuicios o condenas.

"Por muy herida que esté la familia, siempre puede crecer empezando por el amor", recordó.

La frase puso de relieve la posibilidad de reconstruir los vínculos incluso cuando existen conflictos o experiencias dolorosas. En lugar de reducir a las familias a sus dificultades, el mensaje invitó a reconocer que el amor puede convertirse en un punto de partida para recuperar la confianza y avanzar hacia relaciones más sólidas.

Esta mirada incluye tanto el acompañamiento a quienes comienzan una vida familiar como la atención a los hogares que necesitan superar situaciones complejas. La contención, de acuerdo con la reflexión papal, debe ser parte de la experiencia familiar y extenderse especialmente hacia quienes atraviesan momentos de mayor fragilidad.

La oración compartida y los sacramentos

La espiritualidad ocupó otro lugar central en el mensaje de León XIV. El Papa lamentó que en muchas partes del mundo se haya perdido la costumbre de rezar juntos en el hogar, ya sea antes de las comidas, al comienzo y al final del día o durante ocasiones especiales.

En el texto, sostuvo que "la oración común y los sacramentos desempeñan un papel muy importante en la vida familiar".

Según explicó, estas prácticas permiten fortalecer los vínculos y afrontar de manera conjunta situaciones que podrían resultar más difíciles de atravesar en soledad. La oración compartida aparece, de este modo, como una instancia para consolidar la unión entre los integrantes del hogar y mantener presente la dimensión espiritual de la vida cotidiana.

Por esa razón, el Pontífice exhortó a las familias a recuperar los espacios de oración común y a sostener su participación en la Eucaristía dominical como parte de su vida espiritual.

La propuesta no se limitó a los momentos extraordinarios, sino que incluyó las prácticas sencillas que pueden formar parte de la rutina de cada hogar. La intención expresada en la homilía fue recuperar la oración como una experiencia compartida y una forma de acompañamiento mutuo.

El respeto por la vida y la educación de los hijos

León XIV también relacionó el amor familiar con "el respeto por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural". En este punto, retomó las palabras de Francisco sobre la importancia de construir familias abiertas a la vida y comprometidas con la educación de los hijos.

La reflexión incorporó así la defensa de la vida y la responsabilidad educativa dentro de los aspectos que, según el mensaje, deben orientar la experiencia familiar. El compromiso con los hijos fue presentado como parte de una construcción cotidiana que requiere afecto, acompañamiento y dedicación.

En conjunto, los temas abordados por el Pontífice —el matrimonio, la formación afectiva, la contención, la oración y el respeto por la vida— quedaron vinculados por una misma idea: la familia como espacio de aprendizaje, comunión y solidaridad.

Una oración por los hogares

Al cierre de la homilía, León XIV invitó a encomendar a las familias a la Sagrada Familia de Nazaret. La oración propuesta buscó expresar el deseo de que los hogares puedan convertirse en espacios de comunión, aprendizaje y fe.

El Pontífice pidió que las familias estén libres de violencia, rechazo y división, en consonancia con el llamado a construir relaciones sostenidas por el amor y el acompañamiento.

El mensaje, transmitido por el cardenal Luis Antonio Tagle durante el encuentro por los diez años de Amoris Laetitia, constituyó la primera comunicación del Papa luego de la cirugía por la que le extirparon un tumor maligno del pulmón.

A través de esta homilía, León XIV puso en el centro de su reflexión la importancia de los vínculos familiares y la necesidad de sostenerlos a lo largo de las distintas etapas de la vida. La frase "Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro" resumió el sentido de su mensaje: fortalecer el amor, acompañar a quienes atraviesan dificultades y recuperar los espacios compartidos de espiritualidad como parte de la vida cotidiana.