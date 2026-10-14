León XIV mantiene su deseo de viajar a Sudamérica pese a la operación

A pesar de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un tumor maligno en el pulmón, el Papa León XIV mantiene su deseo de viajar a Uruguay, la Argentina y Perú durante el próximo mes de noviembre. Así lo expresó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien este miércoles 14 de octubre se refirió a la continuidad de los planes del Pontífice y aclaró que, por el momento, la gira apostólica prevista para principios de noviembre sigue en pie.

La declaración se produjo un día después de la operación a la que fue sometido el Papa y en medio de las especulaciones sobre una posible postergación del recorrido por Sudamérica. La intervención quirúrgica había generado dudas acerca de la posibilidad de que León XIV pudiera cumplir con los compromisos previstos en los tres países, especialmente por las exigencias físicas que supone un viaje internacional de estas características.

Consultado por los periodistas acreditados en el Vaticano, Bruni destacó que el Santo Padre había manifestado su intención de concretar la visita. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", afirmó el responsable de prensa de la Santa Sede.

Sus declaraciones permitieron conocer la voluntad del Pontífice de sostener el itinerario original, aunque no constituyen una confirmación definitiva de que el viaje vaya a realizarse en las fechas establecidas. La continuidad de la agenda dependerá de cómo avance la recuperación después de la cirugía y de las indicaciones que formulen los profesionales médicos responsables de su atención.

De esta manera, el Vaticano mantiene abierta la posibilidad de que León XIV concrete su visita a Sudamérica, sin descartar que la planificación pueda modificarse en función de su evolución clínica.

🇻🇦 El Papa León XIV mantiene su deseo de viajar a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, pese a su reciente operación. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha señalado este miércoles 14 de octubre que el Santo Padre mantiene su intención de realizar el viaje apostólico previsto para principios de noviembre, a pesar de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado lunes. «Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir», afirmó Bruni ante los periodistas. Por el momento, el deseo expresado por el Pontífice no supone una confirmación definitiva del viaje, que dependerá de su evolución y recuperación. #OremosPorLeónXIV #PapaLeónXIV #Vaticano — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 14, 2026

La incertidumbre sobre la recuperación

La intención del Papa de continuar con sus compromisos internacionales se conoció después de una intervención quirúrgica vinculada con un tumor maligno en el pulmón. La operación, realizada el lunes anterior a las declaraciones de Bruni, introdujo un elemento de incertidumbre en una agenda que contempla desplazamientos entre Uruguay, la Argentina y Perú.

Aunque el deseo de León XIV de viajar permanece vigente, el portavoz vaticano dejó en claro que la decisión no depende exclusivamente de la voluntad del Pontífice. La recuperación posoperatoria y las recomendaciones médicas serán determinantes para establecer si está en condiciones de afrontar los traslados y las actividades previstas.

La gira contempla trayectos prolongados y visitas a destinos con características geográficas diferentes. Entre ellos se encuentra Cusco, en Perú, situado a 3.800 metros de altura, una condición que, junto con los largos desplazamientos, desaconseja en principio mantener el viaje tal como había sido organizado inicialmente.

Estas circunstancias explican por qué la intención expresada por León XIV no equivale a una autorización médica ni a una confirmación oficial del itinerario. El estado de salud del Papa y las indicaciones de los profesionales que siguen su recuperación serán los factores centrales para resolver si puede cumplir con la agenda.

Mientras no exista una decisión definitiva, no corresponde dar por cancelada la gira. El Vaticano mantiene la planificación abierta, a la espera de contar con elementos suficientes para determinar si el Pontífice podrá viajar a comienzos de noviembre.

Los estudios que precedieron a la cirugía

Durante sus declaraciones, Matteo Bruni también brindó detalles sobre las pruebas médicas que llevaron a la intervención quirúrgica del Papa. Según explicó, fueron tres los estudios realizados antes de la operación. Las evaluaciones mencionadas por el responsable de prensa de la Santa Sede fueron las siguientes:

Broncoscopia robótica con biopsia.

Tomografía computarizada de tórax con contraste.

PET, una prueba de diagnóstico por imágenes.

Estos procedimientos formaron parte de las evaluaciones que precedieron a la cirugía en la que se extirpó el tumor maligno del pulmón.

Sin embargo, al ser consultado sobre los resultados definitivos vinculados con la lesión extraída, Bruni evitó anticipar conclusiones y señaló que será necesario esperar la evaluación de los médicos.

"Tendremos que esperar el momento de los médicos; ellos decidirán", sostuvo el portavoz.

La respuesta dejó en claro que todavía se espera una definición médica sobre los resultados finales del tumor extirpado. Por el momento, la información comunicada oficialmente permite confirmar la realización de los estudios, la posterior intervención quirúrgica y la voluntad del Papa de mantener su viaje, pero no ofrece una conclusión definitiva sobre los resultados médicos ni sobre su aptitud para realizar los desplazamientos previstos.

La evolución de la recuperación y las evaluaciones posteriores serán, por lo tanto, fundamentales tanto para el seguimiento de su estado de salud como para la planificación de sus próximos compromisos.