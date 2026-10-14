León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por un tumor maligno de pulmón

El Papa León XIV pasó una noche tranquila este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado después de una intervención quirúrgica para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. La información fue comunicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que confirmó la evolución inicial favorable del pontífice tras la operación realizada el martes.

"La noche del Papa transcurrió tranquilamente. Se proporcionará más información a lo largo del día", señaló el organismo en un mensaje publicado a través de su canal de Telegram. El comunicado no incluyó nuevos detalles clínicos sobre el estado de salud del Papa, de 71 años, aunque anticipó que durante la jornada se difundiría información adicional.

La intervención se llevó a cabo después de que los estudios médicos confirmaran la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. Según el parte difundido el martes por la noche, el examen histológico realizado durante el procedimiento ratificó el diagnóstico que los especialistas sospechaban a partir de las pruebas preoperatorias.

La Santa Sede informó que la cirugía fue exitosa y que no se registraron complicaciones. A partir de ese resultado, el equipo médico dispuso que León XIV permanezca internado para continuar con la recuperación y someterse a los controles posoperatorios correspondientes.

Aunque la primera información oficial sobre la evolución fue favorable, todavía no se comunicaron precisiones sobre los próximos pasos del tratamiento ni sobre el tiempo que el pontífice deberá permanecer hospitalizado.

La Oficina de Prensa del Vaticano informó a las 8:35 de la mañana (hora local de Roma) que el Papa León XIV había pasado una noche "tranquila" tras la cirugía pulmonar que se le efectuó ayer. Esto es lo que dice la actualización del Vaticano enviada por la Oficina de Prensa esta mañana: "El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día". Sigue nuestra cobertura en https://t.co/NlWW7lurZt — EWTN News Español (@aciprensa) October 14, 2026

Qué cirugía le realizaron al pontífice

Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba la zona afectada por el tumor. La decisión se tomó luego de que las evaluaciones previas detectaran un nódulo pulmonar y los estudios confirmaran el diagnóstico de adenocarcinoma.

El comunicado oficial explicó que los especialistas optaron por una técnica mínimamente invasiva, con asistencia de video, para retirar el tejido comprometido.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indicó el parte médico difundido por el Vaticano. En el mismo documento se detalló el procedimiento aplicado: "Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida".

La Santa Sede completó la información con una confirmación sobre el resultado de la operación: "El procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

De esta manera, el diagnóstico que hasta entonces se apoyaba en las pruebas preoperatorias quedó confirmado durante la intervención. La cirugía permitió extirpar la zona afectada, mientras que la evolución posterior quedó bajo seguimiento del equipo médico que atiende al pontífice en Roma.

El despertar y los primeros pasos de la recuperación

Después de la operación, León XIV despertó con normalidad. Tras atravesar un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, donde continúa internado.

Según fuentes vaticanas citadas por la agencia EFE, el Papa incluso pidió la cena después de la intervención. Ese dato formó parte de la información difundida sobre las primeras horas posteriores a la cirugía, aunque el parte oficial no amplió los detalles clínicos de su evolución.

Los médicos resolvieron mantenerlo hospitalizado para vigilar su recuperación y realizar los estudios posoperatorios que correspondan. Por ahora, no se informó cuánto tiempo permanecerá en el establecimiento ni cuándo podría recibir el alta médica.

Tampoco se comunicó si, debido a la naturaleza del tumor extirpado, será necesario avanzar con un tratamiento adicional. Esa cuestión permanece pendiente de información oficial por parte del equipo médico. La Oficina de Prensa de la Santa Sede anticipó que se conocerán nuevos detalles sobre el estado de salud del pontífice durante la jornada, aunque el mensaje inicial se limitó a confirmar que la noche había transcurrido tranquilamente.

El diagnóstico había sido anunciado antes de la cirugía

El propio León XIV había hablado públicamente sobre el hallazgo el domingo, antes de someterse a la operación. En esa oportunidad, anunció que durante una serie de controles médicos le habían detectado un nódulo pulmonar que describió como ubicado en una "fase muy temprana y bien localizado".

A partir de ese descubrimiento, los especialistas recomendaron realizar una intervención quirúrgica. La operación se concretó el martes en el hospital Gemelli de Roma y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida.

El examen histológico efectuado durante la cirugía confirmó posteriormente el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

La secuencia médica incluyó, por lo tanto, la detección del nódulo durante los controles, la recomendación de los especialistas, la intervención quirúrgica y la confirmación del diagnóstico. Tras la operación, el seguimiento se concentra ahora en la recuperación y en los estudios posoperatorios.

Sin embargo, todavía no se difundió información sobre la necesidad de otros tratamientos. La evolución de los próximos días y las evaluaciones médicas serán determinantes para conocer cómo continuará la atención del pontífice, según los datos que se comuniquen oficialmente.