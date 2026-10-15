León XIV retomó sus actividades tras la cirugía: "La radiografía mostró una buena recuperación"

El Papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli de Roma mientras avanza su recuperación después de haber sido sometido el martes a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Este jueves, fuentes del Vaticano comunicaron que el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó, en el marco de una evolución posoperatoria que, de acuerdo con el último parte médico, transcurre con normalidad.

La información difundida por la Santa Sede destacó los resultados favorables de los controles realizados durante la mañana. "Esta mañana, el Papa se sometió a revisiones rutinarias, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado", señalaron desde el Vaticano.

El informe también precisó que León XIV retomó sus actividades diarias de manera independiente. En paralelo, continuó con las sesiones de fisioterapia, que durante esta jornada incluyeron ejercicios de motricidad completa. Estos avances forman parte del proceso de recuperación posterior a la operación, mientras el equipo médico mantiene el seguimiento de su estado de salud.

Desde la Santa Sede remarcaron que, en términos generales, la recuperación posoperatoria evoluciona con normalidad, sin que hasta el momento se hayan comunicado complicaciones relacionadas con la intervención.

El Papa volvió a sus labores y concelebró una misa

Uno de los aspectos destacados del parte de este jueves fue la reanudación de las actividades cotidianas del pontífice. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, informó a los periodistas sobre los avances registrados durante la jornada y confirmó que León XIV volvió a ocuparse de sus labores.

"El Papa ha retomado sus labores", expresó Bruni al comunicar la novedad. Además, indicó que el Santo Padre también concelebró la misa de este jueves desde la décima planta del hospital Gemelli, donde permanece internado bajo supervisión médica.

La participación en la celebración religiosa se suma a otras actividades que el pontífice pudo realizar durante su internación. El miércoles por la tarde, León XIV también había concelebrado una misa en el mismo sector del establecimiento sanitario. La continuidad de estas actividades se produce mientras el Papa cumple con las indicaciones correspondientes a su recuperación. Según la información oficial, la evolución clínica le permitió retomar sus labores de manera independiente, aunque continúa hospitalizado y bajo seguimiento de los profesionales que atienden su caso.

Qué operación le realizaron al pontífice

La intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una técnica de cirugía videoasistida. La operación se realizó el martes, en el marco del tratamiento del adenocarcinoma pulmonar.

Tras el procedimiento, el Vaticano comenzó a difundir información sobre la evolución del pontífice y los resultados de los controles médicos efectuados durante su internación. El informe médico comunicado el miércoles señaló que tanto los análisis de sangre como la radiografía de tórax realizada al Papa presentaron valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

Ese parte también indicó que León XIV ya caminaba y realizaba ejercicios de fisioterapia respiratoria, dos actividades contempladas en el proceso de recuperación posterior a la cirugía.

Los resultados comunicados durante el miércoles y el jueves describen una evolución favorable. Mientras el primer informe dio cuenta de valores normales en los estudios de sangre y en la radiografía de tórax, el parte más reciente destacó específicamente la buena recuperación del pulmón operado.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó sobre complicaciones posoperatorias. La evolución continúa siendo evaluada mediante controles rutinarios y actividades de rehabilitación, de acuerdo con los datos difundidos oficialmente.

Cuánto tiempo permanecerá internado y qué falta definir

En cuanto a la duración de la hospitalización, el Vaticano estima que León XIV permanecerá internado aproximadamente una semana. Sin embargo, el tiempo definitivo dependerá de su evolución clínica y de la evaluación médica durante el período de recuperación.

La Santa Sede también resolvió cancelar los compromisos oficiales del pontífice hasta el próximo 20 de octubre, con el objetivo de permitir que continúe su recuperación después de la intervención quirúrgica. La suspensión temporal de estas actividades se enmarca en la necesidad de priorizar el seguimiento médico y la evolución posoperatoria. Aunque los informes difundidos hasta ahora describen resultados favorables, el Papa seguirá bajo observación en el hospital Gemelli mientras los profesionales evalúan su estado.

Uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es si León XIV necesitará tratamientos adicionales después de la operación. Por el momento, la información difundida por el Vaticano no precisó si será necesario avanzar con otras instancias terapéuticas.

La definición dependerá de las evaluaciones correspondientes y de la evolución clínica del pontífice. Mientras tanto, los partes médicos comunicados por la Santa Sede mantienen como principales novedades la normalidad de los controles, la buena recuperación del pulmón operado y la reanudación de las actividades cotidianas.