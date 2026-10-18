Macron y la violencia en Francia: "Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la violencia que se extendió por distintas ciudades del país durante las protestas contra el aumento del costo de vida y advirtió que quienes participaron en los ataques contra edificios y comercios deberán responder por sus actos. En un discurso a la Nación transmitido por la televisión francesa, el mandatario sostuvo que "nada justifica" ni "excusa" los disturbios y lanzó una de las advertencias más contundentes de su intervención: "Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder".

El mensaje llegó después de dos días consecutivos de saqueos, disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un escenario de creciente tensión social que puso en jaque al Gobierno francés. Las movilizaciones habían reunido a cientos de miles de personas que protestaron contra el encarecimiento de la vida, pero parte de las manifestaciones derivó en actos de violencia, daños materiales y ataques contra establecimientos comerciales y edificios públicos.

"Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa", afirmó Macron durante su discurso. Con esas palabras, buscó establecer una distinción entre quienes participaron pacíficamente de las movilizaciones y los grupos que protagonizaron los episodios violentos.

El presidente pidió expresamente que no se confunda a los responsables de los disturbios con los cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron pacíficamente el sábado. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de atender las reivindicaciones sociales que dieron origen a las protestas y remarcó que su disposición al diálogo no debe interpretarse como una señal de debilidad frente a quienes cometieron actos de violencia.

Casi 2.400 detenidos y 1.000 policías heridos

La dimensión de los enfrentamientos quedó reflejada en las cifras difundidas por el Ministerio del Interior francés. Según ese organismo, las protestas dejaron casi 2.400 personas detenidas y 1.000 policías heridos, en medio de una sucesión de incidentes que afectó a diferentes ciudades del país.

Los disturbios incluyeron destrozos en edificios y mobiliario público, además de saqueos en cientos de comercios. París, Marsella, Lyon y Burdeos estuvieron entre las ciudades afectadas, junto con muchas otras localidades francesas. Los daños materiales y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colocaron al Gobierno ante el desafío de restablecer el orden y, al mismo tiempo, responder al malestar expresado en las calles. En su intervención, Macron respaldó el accionar policial y aseguró que las autoridades actuarán con firmeza contra los responsables de los hechos.

El mandatario también advirtió que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones si lo consideran necesario. La medida fue planteada en un contexto en el que las movilizaciones contra el costo de vida derivaron en episodios de violencia que excedieron las manifestaciones pacíficas.

Macron insistió en que la respuesta institucional deberá combinar el cumplimiento de la ley con una revisión de los mecanismos de prevención. La gravedad de los acontecimientos, según reconoció, también dejó en evidencia fallas en la evaluación previa del alcance que podían adquirir los disturbios.

Macron reconoció errores en la previsión policial

Uno de los puntos centrales del discurso fue el reconocimiento de que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia registrada durante la jornada del sábado. El presidente admitió que las previsiones no anticiparon adecuadamente la magnitud de los incidentes y reclamó al Ejecutivo que revise los procedimientos utilizados para evaluar los riesgos.

Macron señaló que las fuerzas del orden, pese a su profesionalismo, debieron enfrentar una violencia que calificó como inédita en numerosas ciudades. En ese sentido, sostuvo que había pedido al Gobierno que "saque todas las lecciones en materia de información y de anticipación para que eso no se vuelva a producir".

La revisión, de acuerdo con lo expresado por el mandatario, deberá contemplar tanto la recopilación de información como la capacidad de anticiparse a situaciones que puedan desembocar en nuevos episodios de violencia. En otro tramo de su intervención, Macron volvió sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad y reclamó que se extraigan todas las conclusiones necesarias sobre la recopilación de inteligencia. También exigió total transparencia respecto de lo ocurrido y aseguró que las investigaciones se desarrollarán con la máxima firmeza.

"Los que destruyeron deben pagar, los que saquearon, deben devolver. Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder", advirtió el presidente, al insistir en que los responsables de los daños no pueden quedar al margen de las consecuencias de sus acciones.

El Presidente contra sectores de extrema izquierda

Durante su discurso, Macron atribuyó parte de la violencia a grupos que identificó como "extremistas de la extrema izquierda". El mandatario responsabilizó a sectores radicalizados y a numerosos delincuentes por los saqueos y los ataques contra establecimientos comerciales y edificios públicos.

"Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad. Ayer, sábado 17 de octubre, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos", afirmó.

En ese contexto, mencionó expresamente el incendio del ayuntamiento de Limoges y cuestionó los motivos que pudieron llevar a cometer ese ataque. "¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza", expresó.

El señalamiento contra los grupos de extrema izquierda formó parte de una condena más amplia a los actos violentos. Macron buscó separar esas acciones de las demandas de los ciudadanos que participaron pacíficamente en las movilizaciones y convocó a los distintos sectores políticos a rechazar de manera explícita los disturbios.

El presidente también manifestó su respaldo a los policías y a los comerciantes afectados por los saqueos, dos de los sectores que quedaron directamente expuestos a las consecuencias de los enfrentamientos.

Un llamado a los partidos políticos y los sindicatos

Macron instó a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar "sin ambigüedad" todas las formas de violencia. Para el mandatario, la respuesta a la crisis requiere un rechazo explícito de los ataques y una posición común frente a los episodios que alteraron el funcionamiento de distintas ciudades.

"Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que condenen inequívocamente toda forma de violencia. El país necesita orden, no escalada", afirmó.

La convocatoria se produjo mientras el Gobierno enfrenta el desafío de contener los disturbios sin desconocer las demandas que movilizaron a cientos de miles de personas. En ese equilibrio, el presidente sostuvo que la apertura al diálogo debe mantenerse, pero sin renunciar a la aplicación de sanciones contra quienes hayan cometido delitos.

La posibilidad de prohibir determinadas concentraciones también quedó incorporada entre las advertencias presidenciales. Macron dejó en claro que las autoridades podrán adoptar restricciones frente a movilizaciones que consideren necesario impedir, mientras las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza contra los responsables de los hechos.

Soluciones para los jóvenes y disposición al diálogo

Pese al tono severo de su mensaje, el presidente francés también anunció una iniciativa destinada a responder a parte del malestar social. Según informó, parlamentarios y autoridades locales trabajarán desde esta semana en la búsqueda de soluciones concretas para los jóvenes.

El anuncio apuntó a abrir un espacio institucional para atender las preocupaciones de ese sector de la población y abordar las reivindicaciones planteadas en el contexto de las protestas.

"No podemos pedir a nuestra juventud que crea en su futuro sin (...) sentarnos a la mesa", sostuvo Macron, al defender la necesidad de construir respuestas mediante el diálogo.

El mandatario procuró así diferenciar dos planos de la crisis: por un lado, la condena y persecución de los actos de violencia; por otro, la atención de las demandas sociales vinculadas con el encarecimiento de la vida. Su posición fue que la voluntad de escuchar a los manifestantes no debe impedir que se investigue y sancione a quienes participaron en saqueos y destrozos.