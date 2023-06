Murió en prisión Ted Kaczynski, el Unabomber

Murió en prisión Theodore “Ted” Kaczynski, el matemático educado en Harvard que se retiró a una cabaña en el desierto de Montana y dirigió una campaña de atentados que duró 17 años y en la que murieron tres personas y otras 23 resultaron heridas. Tenía 81 años.

Kaczynski, calificado por el FBI como el “Unabomber”, falleció en el centro médico de la prisión federal de Butner (Carolina del Norte), según informó a The Associated Press Kristie Breshears, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones. Se le encontró inconsciente en su celda el sábado por la mañana y se le declaró muerto sobre las 8.00 horas. Se desconoce la causa de la muerte.

Antes de su traslado al centro médico de la prisión, había estado recluido en la prisión federal Supermax de Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue condenado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por una campaña de terror que puso en vilo a las universidades de todo el país. Admitió haber cometido 16 atentados con bomba entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas.

Años antes de los atentados del 11 de septiembre y del envío de ántrax, las mortíferas bombas caseras del Unabomber cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes por correo y subían a los aviones, llegando incluso a paralizar prácticamente el transporte aéreo en la costa oeste en julio de 1995. Imagen de archivo del "Unabomber" Ted Kaczynski escoltado por policías en un tribunal de Sacramento, California, EEUU, el 22 de enero de 1998 (Reuters)

En septiembre de 1995, obligó a The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la angustiosa decisión de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, en el que afirmaba que la sociedad y la tecnología modernas conducían a una sensación de impotencia y alienación.

Pero fue su perdición. El hermano de Kaczynski, David, y su esposa, Linda Patrik, reconocieron el tono del tratado y avisaron al FBI, que llevaba años buscando al Unabomber en la persecución más larga y costosa del país.

En abril de 1996, las autoridades le encontraron en una cabaña de madera contrachapada y papel alquitranado de 3 por 4 metros en las afueras de Lincoln, Montana, llena de diarios, un diario codificado, ingredientes explosivos y dos bombas ya terminadas.

Como mente criminal escurridiza, el Unabomber se ganó su cuota de simpatizantes y comparaciones con Daniel Boone, Edward Abbey y Henry David Thoreau.

Pero una vez revelado como un ermitaño de ojos salvajes, pelo largo y barba que soportaba los inviernos de Montana en una cabaña de una sola habitación, Kaczynski pareció a muchos más un solitario patético que un antihéroe romántico.

Incluso en sus propios diarios, Kaczynski no aparecía como un revolucionario comprometido, sino como un ermitaño vengativo movido por pequeños agravios.

“No pretendo ser altruista ni actuar por el 'bien' (sea lo que sea eso) de la raza humana”, escribió el 6 de abril de 1971. “Actúo simplemente por deseo de venganza”.

Una psiquiatra que entrevistó a Kaczynski en prisión le diagnosticó esquizofrenia paranoide.

“Los delirios del Sr. Kaczynski son principalmente de naturaleza persecutoria”, escribió Sally Johnson en un informe de 47 páginas. “Los temas centrales implican su creencia de que está siendo difamado y acosado por miembros de su familia y de la sociedad moderna”.

Kaczynski odiaba la idea de ser considerado un enfermo mental y cuando sus abogados intentaron presentar una defensa por demencia, intentó despedirlos. Cuando eso fracasó, intentó ahorcarse con su ropa interior. Kaczynski fue detenido en 1996

Finalmente, Kaczynski se declaró culpable en lugar de dejar que su equipo de defensa siguiera adelante con una defensa por demencia.

“Estoy seguro de que estoy cuerdo”, dijo Kaczynski a la revista Time en 1999. “No tengo delirios ni nada por el estilo”.

Desde luego, era brillante.

Kaczynski se saltó dos cursos para asistir a Harvard a los 16 años y había publicado artículos en prestigiosas revistas de matemáticas. Sus explosivos se probaban cuidadosamente y venían en cajas de madera meticulosamente fabricadas a mano y lijadas para eliminar posibles huellas dactilares. Bombas posteriores llevaban la firma “FC” de “Freedom Club”.

El FBI le llamó “Unabomber” porque sus primeros objetivos parecían ser universidades y aerolíneas. Una bomba activada por la altitud que envió por correo en 1979 estalló según lo previsto a bordo de un vuelo de American Airlines; una docena de personas sufrieron inhalación de humo. Ted Kaczynski posa en su ficha policial de abril de 1996 (REUTERS)

Kaczynski mató al propietario de una tienda de alquiler de computadoras Hugh Scrutton, al ejecutivo publicitario Thomas Mosser y al miembro de un grupo de presión de la industria maderera Gilbert Murray. El genetista californiano Charles Epstein y el experto informático de la Universidad de Yale David Gelernter fueron mutilados por bombas con dos días de diferencia en junio de 1993.

Mosser fue asesinado en su casa de North Caldwell, Nueva Jersey, el 10 de diciembre de 1994, un día en que debía estar escogiendo un árbol de Navidad con su familia. Su esposa, Susan, lo encontró gravemente herido por un aluvión de cuchillas de afeitar, tubos y clavos.

“Gemía muy suavemente”, dijo Susan en la sentencia de Kaczynski en 1998. “Le colgaban los dedos de la mano derecha. Le sujeté la mano izquierda. Le dije que vendría ayuda. Le dije que le quería”.

Cuando Kaczynski intensificó sus bombas y cartas a periódicos y científicos en 1995, los expertos especularon que el Unabomber estaba celoso de la atención que se prestaba al terrorista de Oklahoma City Timothy McVeigh.

La amenaza de hacer explotar un avión en Los Ángeles antes de que finalizara el fin de semana del 4 de julio sembró el caos en el transporte aéreo y postal. El Unabomber afirmó más tarde que se trataba de una “broma”.

El Washington Post publicó el manifiesto del Unabomber a instancias de las autoridades federales, después de que el terrorista dijera que desistiría del terrorismo si un diario nacional publicaba su tratado.

Patrik había tenido un presentimiento inquietante sobre su cuñado incluso antes de ver el manifiesto y acabó convenciendo a su marido para que leyera un ejemplar en la biblioteca. Tras dos meses de discusiones, llevaron algunas de las cartas de Ted Kaczynski a Susan Swanson, amiga de la infancia de Patrik e investigadora privada en Chicago.

Swanson, a su vez, se las pasó al ex experto en ciencias del comportamiento del FBI Clint Van Zandt, cuyos analistas dijeron que quienquiera que las hubiera escrito probablemente también había escrito el manifiesto del Unabomber.

“Fue una pesadilla”, dijo David Kaczynski, que de niño idolatraba a su hermano mayor, en un discurso pronunciado en 2005 en el Bennington College. “Pensaba literalmente: 'Mi hermano es un asesino en serie, el hombre más buscado de Estados Unidos'”.

Swanson recurrió a un amigo abogado de empresa, Anthony Bisceglie, que se puso en contacto con el FBI.

David Kaczynski quería que su papel se mantuviera en secreto, pero su identidad se filtró rápidamente y Ted Kaczynski juró no perdonar nunca a su hermano menor. Ignoró sus cartas, le dio la espalda en las audiencias judiciales y describió a David Kaczynski en el borrador de un libro de 1999 como un “Judas Iscariote (que) ... ni siquiera tiene el valor suficiente para ir a ahorcarse.”

Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, hijo de católicos polacos de segunda generación: un fabricante de salchichas y una ama de casa. Tocaba el trombón en la banda del colegio, coleccionaba monedas y se saltó los cursos sexto y undécimo.

Sus compañeros de instituto le consideraban un bicho raro, sobre todo después de que enseñara a un luchador de la escuela a fabricar una minibomba que detonó durante la clase de química.

Sus compañeros de Harvard le recordaban como un chico solitario y delgado, con escasa higiene personal y una habitación que olía a leche estropeada, comida podrida y talco para los pies.

Después de cursar estudios de posgrado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, consiguió un trabajo como profesor de matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, pero el trabajo le resultó difícil y lo dejó abruptamente. En 1971, compró una parcela de 1½ acres a unas 4 millas (6 kilómetros) de Lincoln y construyó allí una cabaña sin calefacción, fontanería ni electricidad.

Aprendió a cultivar el huerto, cazar, fabricar herramientas y coser, y vivió con unos pocos cientos de dólares al año.

Dejó su cabaña en Montana a finales de los 70 para trabajar en una fábrica de productos de gomaespuma a las afueras de Chicago con su padre y su hermano. Pero cuando una supervisora le dejó después de dos citas, empezó a publicar limericks insultantes sobre ella y no paraba.

Su hermano le despidió y Ted Kaczynski no tardó en volver a la naturaleza para seguir planeando su vengativa matanza.