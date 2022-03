Para el Reino Unido, Rusia inició una fase de "desgaste" en la invasión a Ucrania

El Ministerio de Defensa de Reino Unido consideró este sábado que el Ejército ruso planea un cambio de estrategia para iniciar una guerra de "desgaste" en Ucrania que llevará a "un empeoramiento de la crisis humanitaria", mientras que el premier británico, Boris Johnson, advirtió que una victoria rusa en ese país significaría el principio de una "nueva era de intimidación" de Moscú hacia otras naciones vecinas.



"Rusia se vio obligada a cambiar su aproximación operativa y ahora persigue una estrategia de desgaste", indicó la cartera en su evaluación de la situación subida a su cuenta de Twitter.



Según su análisis, el Kremlin "ha sido incapaz de alcanzar su objetivo original" de conquistar el país en cuestión de días, al verse "sorprendida por la escala y ferocidad de la resistencia ucraniana".



Es por ello, entiende el Ministerio, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reforzó todavía más en los últimos días "su control sobre los medios nacionales de comunicación", consignó la agencia de noticias Europa Press.



"El Kremlin está intentando controlar la narrativa, distraer la atención de sus problemas operativos y ocultar a la población el elevado número de bajas rusas", concluyó la evaluación del gobierno británico.



Poco después, el premier británico alertó sobre los riesgos de una eventual victoria rusa en Ucrania.



"Significará el comienzo de una nueva era de intimidación en Europa del Este, desde el Báltico hasta el Mar Negro", declaró Johnson en el discurso inicial de la Conferencia de Primavera del partido conservador británico en Blackpool.



El primer ministro consideró que es poco probable que un Putin victorioso se detenga en Ucrania y dijo que este éxito podría tener repercusiones para Georgia y Moldavia, y que su triunfo daría "luz verde para los autócratas en todas partes".



"Es un momento de elegir entre la libertad y la opresión", sentenció, según consignó la cadena Sky News.



Horas antes, la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, declaró ue temía que las negociaciones para lograr una tregua entre Rusia y Ucrania solo sean una "cortina de humo" usada por el Kremlin para intensificar su ofensiva.

En una entrevista con el diario The Times, Truss dijo que era "muy escéptica" sobre estas negociaciones y consideró que Rusia podría estar usándolas "para distraer".



"Su invasión no ocurre como habían previsto. No vemos ninguna retirada importante de tropas rusas ni ninguna propuesta seria sobre la mesa", dijo en declaraciones citadas por la agencia de noticias AFP.



"Los rusos mintieron y siguen mintiendo. Temo que la negociación solo sea un nuevo intento de distraer y crear una cortina de humo", agregó.



La ministra estimó que si "un país se toma en serio las negociaciones no bombardea civiles ciegamente ese mismo día".

Ucranianos y rusos han celebrado varias reuniones desde el 24 de febrero, día en que comenzó la invasión comandada por el Kremlin. Esta semana las negociaciones fueron por videoconferencia.



"Es tiempo de reunirnos. Es tiempo de discutir. Es tiempo de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania", pidió en las últimas horas el presidente ucraniano Volodimir Zelenksi en un video subido a la red social Facebook.