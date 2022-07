Pep Guardiola le dejó un impactante elogio a Julián Álvarez y le mandó un mensaje a Gallardo

Cada vez que Josep Guardiola se detiene a hablar en profundidad sobre un tema, los oídos del fútbol se paran. Esta vez el entrenador del Manchester City brindó una entrevista exclusiva a ESPN en la que se refirió a varios personajes de Argentina. Desde Sergio Agüero, a quien dirigió en el elenco ciudadano, hasta su reciente fichaje Julián Álvarez y sus colegas Marcelo Gallardo y Marcelo Bielsa.

“Lo primero que puedo decir es que no nos hemos equivocado, eso es lo mayor. Habíamos dicho que era un chico fantástico, cosa que hemos comprobado, es un jugador absolutamente de equipo, donde se nota por el esfuerzo lo que da y luego tiene una cosa el chico que es que tiene gol, cuando le cae cerquita del área tiene entre ceja y ceja la portería. Creo que ha sido un fichaje extraordinario, que va a estar muchos años aquí, se va a quedar y nos va a ayudar mucho porque puede jugar muy centrado, puede jugar un poco más lateral, en posiciones de extremo hacia adentro”, fue la primera valoración de Pep para Julián Álvarez.

Y más tarde ofrendó un agradecimiento para Gallardo: “Todo el trabajo que hizo con River lo vamos a aprovechar y ojalá podamos añadirle alguna cosa a su juego, a entenderlo de otra manera y que pueda ir creciendo. Y que sobre todo se encuentre feliz aquí. A la gente que viene nueva del otro lado del charco, tan lejos, adaptarse a veces le cuesta un poco. Como club y como gente que estamos con él, lo que queremos es que se encuentre bien, que se adapte bien, y estoy seguro que así será. Manchester City ha hecho un grandioso fichaje”.

Uno de los mejores estrategas del fútbol mundial en la actualidad trazó un paralelismo entre el City y los dos clubes más importantes de Argentina: “Estoy convencido de una cosa: Julián vino de un equipo grande. El equipo grande siempre tiene una exigencia, como puede ser River o Boca, es que tienes que ganar, mañana ganar y mañana ganar. Esas cosas se van inoculando en la cabeza, en el alma del jugador, entonces cuando tu lo recibes, es un agradecimiento a River por la formación que le han dado. Uno compra también eso, no solo las calidades, sino la mentalidad de un equipo grande que no vale perder. Puedes perder, pero no vale. Entonces uno se tiene que revelar cuando no va bien y Julián estoy seguro que tiene eso”.

Por otra parte, adelantó que puede conformar delantera con Erling Haaland: “Si jugamos con extremos muy abiertos lo veo más difícil, cuando juguemos con extremos más cerrados él puede adaptarse. No tengo ninguna duda”. Y completó: “Ya se ha adaptado, mostró que se había adaptado ya contra América. En los entrenos que vimos antes de viajar a Estados Unidos a jugar contra América, ya se vio. El que es bueno, necesita dos medias tardes, él ya lo ha hecho. Los buenos no necesitan tiempo. Los buenos se adaptan rápido porque se ajustan, entienden rápido y el fútbol es universal. El que sabe jugar, sabe jugar. El que es goleador, es goleador en Argentina como en Inglaterra. El que es pillo, es pillo en Argentina y aquí. Que lo haga bien o mal, quién lo sabe. Pero el tema de adaptación en el campo ya lo tiene”.

Las mejores frases de la entrevista

Sobre el Kun Agüero: “En el fútbol hay muchas cosas, pero sobre todo emoción, el gol de Sergio ayudó a ganar la Premier League, esa emoción que generó él, sus compañeros evidentemente, pero uno tiene que hacer el gol que es lo más difícil y él lo consiguió. Más allá de los números, su legado dentro del vestuario, en el campo, muchas cosas, es irremplazable, insuperable, estuvo muchos años. Tiene los mejores números como delantero aquí, habiendo estado lesionado, es nuestra leyenda”.

“A veces pasa, cuando eres futbolista, que no te llevas bien, no das bola a ningún periodista y cuando te retiras estás ahí. Me alegro que esté porque a él le gusta el fútbol. Si se lo permite el golf, porque sé es un enfermo ahora del golf. Todos los días juega golf y que seguro lo mejorará ahí en Miami. Cuando llegamos fuimos a Swansea, tuvimos unos días libes y jugamos al golf juntos. Ya me decía que le gustaba. Me alegro que haga deporte, el golf te ocupa mucho tiempo, es divertido y que en los tiempos libres pueda estar metido en el mundo del fútbol, porque quién mejor para hablar del juego, de los jugadores, que uno que ha estado ahí dentro y sabe lo que es. La contribución que va a dar Sergio está muy bien”.

Sobre Marcelo Bielsa: “Hablamos de Kalvin Phillips hace como dos o tres años, el primero o segundo que estaba en el Leeds y me habló de él. Le parecía un jugador que estaba muy bien, en aquel momento decía no creo que esté para ustedes, pero Marcelo lo ayudó evidentemente. El jugador tiene un mérito siempre, pero Marcelo hace mejores a los jugadores y lo ayudó, a ir a la selección inglesa, a ser un jugador importante y nosotros abrimos los ojos, tiene que reemplazar a un jugador que ha sido vital para nosotros como Fernandinho, pero tiene una edad perfecta para llegar. Otras de las características que sabemos es que es un chico fantástico y en este club queremos gente buena”.

“¿Si lamenté que la Premier haya perdido un DT como Bielsa? Si te soy sincero, sí. A mí me gusta ver a Marcelo trabajar y, si puede ser donde estamos, y en una liga tan bonita como esta, pero Marcelo sabe como yo que aquí dependemos de los resultados. Sé que lo hubiera sacado adelante, porque si hay una capacidad que tiene Marcelo es la de no rendirse, la capacidad de persistir en todo, pero los clubes tienen mucha presión, mucha exigencia, estar en la Premier League y no estar. Pero el legado que tiene Marcelo Bielsa va más allá de un título o no título. Consiguió subir al club y le hacen plazas, ponen nombres a sus calles, ponen nombres a los estadios, la gente lo ama, eso vale más que cualquier título. Y él donde ha estado, sea en Newell's, en Chile, en Bilbao, en Leeds, sea en Marsella, la gente lo adora y por algo será”.

Su estadía en Manchester City: “Es mucho tiempo, séptima temporada. Nos encontramos muy bien, nos trataron muy bien y evidentemente hemos ganado en el proceso. Si aquí no ganas, no se salva nadie. Nadie. Ganar en seis años, cuatro de las últimas cinco, más dar un salto en Europa acercándonos arriba con los grandes, nos hacen que nos den trabajo”.



“En la Premier League está la mayor inversión, realmente, eso ayuda, pero cómo se vive en los estadios, cómo producen los partidos las televisiones, el seguimiento que hay, lo bien que se vive entre partido y partido, la tranquilidad que se vive, si tu eres de un equuiop, esa gente sabe que eres de ese equipo y te respeta. Hay otras ligas fantásticas, como la española, donde yo salí, la alemana, la italiana que está volviendo... pero creo que habiendo estado en tres países diferentes es insuperable”.

El calendario por el Mundial de Qatar en noviembre: “No tenemos ningún tipo de experiencia, con ganas de vivirlo y adaptarnos a lo que el calendario y las situaciones den. Los jugadores que van a ir al Mundial se van a preparar muy bien, porque un ojito en el Mundial van a tener y luego después del Mundial habrá que gestionar los buenos mundiales de los jugadores, las buenas actuaciones o las malas. Ya veremos cómo sucede. Como bien has dicho, es nuevo y en el deporte hay una premisa que en en esta casa siempre la usamos: aquí no hay excusas. Uno se adapta a lo que le venga. Ha tocado el Mundial, los jugadores irán a jugarlo y los entrenadores nos iremos dos semanas de vacaciones, por lo tanto no es un mal plan”.

“El jugador vive el día a día como todos nosotros, el plan es el próximo partido, intentará hacerlo bien. Saben que mientras mejor esté, mejor estarán en el Mundial. No llegarán a junio con toda la fatiga de un año, aquí tendremos 2 meses de competición y jugarán un Mundial. En ese sentido el post mundial sí puede afectar un poco sus actuaciones, pero lo veremos”.

A qué tres deportistas invitaría a una cena: “A Michael Jordan, Tiger Woods y Popovich, con esos tres. Me parece que si Manu Ginóbili pone el restaurante, también lo invitamos”.