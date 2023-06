Por qué en Corea del Sur todos serán más jóvenes desde este miércoles

Al igual que muchas personas, Kim Hae-yeon sufrió al cumplir los 50 años. Desafortunadamente, tendrá que hacerlo dos veces. “Tengo 50 años, pero pronto cumpliré 48″, explica.

Este miércoles, Kim y el resto de Corea del Sur retrocederán uno o dos años en edad, ya que entra en vigencia una nueva ley nacional que elimina la forma inusual en que este país ha calculado la edad durante mucho tiempo.

Durante siglos, los coreanos inflaron sus edades en comparación con el resto del mundo. Una persona tenía un año al nacer y todos ganaban un año en conjunto el 1° de enero. Por lo que un bebé nacido en Nochevieja cumplía dos años después de un solo día de vida.

La nueva ley cambiará a la medida internacional de edad, que comienza en cero el día en que nacen las personas. Los coreanos ya nacidos se volverán más jóvenes y utilizarán su fecha de nacimiento para determinar su edad. Los documentos oficiales también comenzarán a utilizar la medida internacional.

Kim, una ama de casa, tendrá que enfrentar los 50 años nuevamente en 2024.

El envejecer basado en años calendario en lugar de fechas de nacimiento es un vestigio de la cultura antigua en los países del este asiático, que también consideraban el tiempo pasado en el útero como parte de la edad.

China y Japón adoptaron el estándar global hace décadas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien asumió el cargo el año pasado, prometió hacer lo mismo durante la campaña electoral.

“Corea del Sur se está volviendo más joven”, dijo el gobierno en un comunicado de prensa que anunciaba la aprobación de la ley que distorsiona el tiempo.

Dificultades

El gran retroceso en edad del país conlleva algunas dificultades. Complica la sociedad jerárquica de Corea del Sur, en la que la edad influye en el estatus social y, al igual que en otras culturas, determina si se utiliza una versión más educada o casual del lenguaje.

Los surcoreanos preguntan sin preocupación incluso a extraños cercanos: “¿Cuántos años tienes?”. La pregunta es tan común que antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en 2018, las autoridades aconsejaron explícitamente a los locales que no hicieran esta pregunta a los extranjeros, quienes podrían encontrarla grosera.

“Los niños, cuando chocan unos con otros en el patio de recreo, primero preguntarán por sus edades antes que por sus nombres”, dice Sun Hyun-woo, fundador de “Talk to Me in Korean”, un sitio web que enseña el idioma en línea.

Lee Jin-soo tenía 15 años, pero retrocederá a los 13 años según la nueva ley. En la escuela, algunos de sus compañeros de clase, con quienes ha compartido la misma edad durante mucho tiempo, tendrán 14 años. Ya le están pidiendo a Lee que los llame con el título honorífico de “hyung”, o hermano mayor.

“Me molesta tener que esperar hasta mi cumpleaños en octubre para tener la misma edad que ellos”, dice.

Según las pautas emitidas por el Ministerio de Educación de Corea del Sur, los estudiantes no deben enfocarse en las nuevas diferencias. “Al principio puede parecer incómodo”, agrega la guía.

Kim Ji-soo, un empleado de oficina, cumplió 30 años en enero y, con el cambio, tendrá 29 años. Planea seguir dando esa edad mayor en público porque siente que le da más estatus, especialmente en el trabajo, donde sintió que algunos compañeros de trabajo lo menospreciaban por estar en sus veinte. “Voy a quedarme con los 30″, dice.

Pero Park Jeong-yeon, también una oficinista, está encantada de que pronto retrocederá a los 28 años, en lugar de tener 30 años. Eso le dará más tiempo para cumplir el objetivo de sus padres de que se case a mediados de los 30.

“Siempre había una sensación de urgencia en mis padres al decirme que me estaba volviendo demasiado mayor para comportarme como una niña”, explica Park. “Bueno, ahora tendrán que aceptar que tengo dos años más en mis veinte”.

Excepciones

Para evitar áreas grises, la nueva ley establece algunas excepciones. Corea del Sur mantendrá el antiguo método de conteo de edad para determinar cuándo los niños comienzan la escuela primaria y cuándo los jóvenes deben hacerse un examen médico para el reclutamiento militar. Y la edad legal para beber de 20 años cambiará a 19, efectivamente permaneciendo igual.

“¿Pueden los nacidos en 2004 seguir bebiendo legalmente? El todavía desconcertante 'Edad Internacional'”, preguntaba un titular de noticias reciente. (Sí, pueden).

Ver cómo los años se retroceden será un alivio para los expatriados como Sasha Smirnova, quien se mudó a Seúl desde Rusia a finales de 2021 con 30 años y pronto se enteró de que su edad coreana era de 32 años.

Algunos coreanos nunca aprendieron cómo calcular su edad global, lo que ha llevado a promociones por parte de empresas y una campaña gubernamental sobre cómo hacer los cálculos.

Eleven Street, un minorista en línea, organizó un sorteo para aquellos que utilizan su calculadora de “Edad Internacional”. Los premios son productos antienvejecimiento, incluido un dispositivo de cuidado de la piel LG de 1200 dólares que estimula el crecimiento del colágeno, así como una crema de reparación nocturna de Estée Lauder.

El operador de parques de diversiones Lotte World estableció que aquellos con cumpleaños en junio o julio podrían recibir entradas con descuento a sus parques temáticos después de las 14. El anuncio decía: “¡Adiós a mi edad anterior!”