Según el Vaticano, el Papa pasó "bien la noche", se levantó y desayunó

El Papa León XIV pasó "bien la noche", se levantó y desayunó, según informó este jueves la Sala de Prensa de la Santa Sede en un nuevo comunicado sobre su estado de salud. El parte aportó novedades sobre la evolución del Pontífice, que permanece internado en el Policlínico Gemelli después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica el pasado martes.

La información fue difundida a través del canal de Telegram de la Sala de Prensa de la Santa Sede y llegó a la Agencia Noticias Argentinas, que dio cuenta de las novedades sobre la recuperación del Papa.

"El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", indicó el breve comunicado oficial. El mensaje confirmó que León XIV pudo descansar durante la noche y que, al comenzar el día, se levantó y desayunó. Estos datos se sumaron a la información difundida el miércoles por los médicos responsables de comunicar los resultados de los controles posteriores a la operación.

El nuevo parte se conoció mientras el Pontífice continúa internado en el Policlínico Gemelli, donde recibe atención después de la cirugía en la que se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

La comunicación oficial se centró en describir su estado durante la noche y las primeras actividades de la jornada. A su vez, los informes médicos anteriores habían detallado los resultados de los estudios realizados después de la intervención y las actividades iniciadas durante la recuperación.

Los estudios confirmaron una evolución posoperatoria normal

El miércoles, los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora habían difundido un comunicado con información sobre los controles efectuados al Santo Padre después de la cirugía. Según ese informe, León XIV se realizó los análisis de sangre y la radiografía previstos para evaluar su evolución posoperatoria. Los profesionales señalaron que los resultados confirmaron una recuperación normal y que los valores analizados se encontraban dentro de los parámetros esperados para el tipo de operación realizada.

"Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada", expresaron los médicos.

La información incluyó dos elementos centrales: la realización de los estudios programados y la evaluación favorable de sus resultados. De acuerdo con el comunicado, los controles no mostraron valores fuera de los parámetros normales considerados para la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

El informe médico también permitió conocer otros aspectos de la recuperación, más allá de los resultados de laboratorio y de las imágenes. Los profesionales indicaron que el Pontífice había comenzado a realizar actividades físicas y respiratorias durante su internación, en el marco de la evolución posterior a la cirugía.

Fisioterapia respiratoria y primeros pasos

En el mismo comunicado del miércoles, Carbone y Margaritora informaron que León XIV había realizado fisioterapia respiratoria y comenzado a caminar por la habitación del hospital.

"Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación", señalaron.

Estas actividades formaron parte de las novedades comunicadas por los médicos acerca de la recuperación del Pontífice. El informe también indicó que había retomado su alimentación habitual, con el desayuno y el almuerzo.

"Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto", agregaron. De esta manera, el parte del miércoles describió una recuperación que incluía controles médicos, fisioterapia respiratoria, desplazamientos dentro de la habitación y la reanudación de la alimentación habitual. Al día siguiente, la Sala de Prensa de la Santa Sede informó que el Papa había pasado bien la noche, se había levantado y había desayunado.

La secuencia de comunicados permitió conocer distintos aspectos del proceso posoperatorio: primero, los resultados de los estudios y las actividades realizadas durante la jornada; luego, las novedades sobre el descanso nocturno y el comienzo del día.

La recuperación continúa en el Policlínico Gemelli

León XIV permanece internado en el Policlínico Gemelli tras la intervención quirúrgica del martes, durante la cual se le practicó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

Los informes difundidos por la Sala de Prensa de la Santa Sede y por los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora detallaron las novedades de su estado de salud sin apartarse de la información clínica comunicada oficialmente.

Los comunicados señalaron que la evolución seguía según lo previsto y aportaron información sobre las actividades que el Pontífice pudo retomar durante su internación.