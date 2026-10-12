Tensión por Malvinas: el primer ministro británico ratificó que respetará la voluntad de los isleños

El primer ministro británico, Andy Burnham, reiteró este lunes que Londres respetará "la clara y manifiesta voluntad" de los kelpers "de seguir siendo británicos".

Al hablar en la Cámara de los Comunes, Burnham recordó su reciente reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, durante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El premier británico, Andy Burnham.

"En mi reunión con el presidente (Trump) mencioné las Islas Malvinas y la clara y manifiesta voluntad de sus habitantes de seguir siendo británicos. Enfaticé este punto en mi discurso ante la Asamblea General y reitero que siempre haremos todo lo necesario para respetar su voluntad", afirmó.

Las palabras del premier británico se conocen en el marco de la creciente tensión entre los gobiernos británico y argentino por las Islas Malvinas, después que el presidente Javier Milei ordenara sanciones contra empresas y ejecutivos que participen en la explotación petrolera en el archipiélago.