Tragedia: un hombre murió al ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre

Un murió después de ser atacado por un tigre este sábado en un parque de vida silvestre en el norte de Inglaterra, lo que resultó en la evacuación y cierre del parque, informó la Policía local.

La Policía de Yorkshire del Sur afirmó que el hombre entró a un recinto de tigres en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster, donde posteriormente fue atacado por el animal.

La Policía confirmó que el tigre permanece dentro de su refugio y no representa un peligro mayor para el público. Los agentes del orden trabajaban para contactar a la familia del herido.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire afirmó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 13:30 hora local. Dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico fueron enviados al lugar, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El parque de vida silvestre indicó que los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente después del incidente y que está cooperando con las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El parque fue evacuado y se mantendrá cerrado hasta el domingo. Oficiales de policía se quedaron en el lugar mientras las investigaciones continuaban.

@audi_rodriguez Un hombre murió tras ser atacado por un tigre tras entrar en el recinto de los animales este sábado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado cerca de la ciudad de Doncaster, Inglaterra. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el hombre murió allí pese a los esfuerzos del personal médico. Los reportes de la Policía de South Yorkshire indican que entró en el recinto de los tigres, pero no han divulgado su identidad ni su relación con el parque. ♬ sonido original - Audi Rodriguez

El hombre murió a pesar de la rápida acción

El Servicio de Ambulancias de Yorkshire recibió un llamado de emergencia alrededor de las 13:30 (12:30 GMT). Al lugar acudieron dos ambulancias, una ambulancia aérea y un médico.

El parque de vida silvestre activó los protocolos de emergencia de forma inmediata tras el incidente y colabora con las autoridades para esclarecer las circunstancias.

El predio fue evacuado y permanecerá cerrado hasta el domingo. Efectivos policiales se mantuvieron en el lugar mientras avanzaban las investigaciones.