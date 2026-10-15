Tragedia en Pakistán: se derrumbó el techo de una escuela y dejó 35 muertos

Un grave accidente sacudió este jueves a Peshawar, en el noroeste de Pakistán, cuando el techo de una escuela se desplomó sobre un aula y provocó la muerte de 34 alumnos y un profesor. El derrumbe dejó además a más de 30 personas heridas y desató un amplio operativo de emergencia para asistir a las víctimas y determinar si todavía había niños atrapados bajo los restos de la estructura.

De acuerdo con la información proporcionada por el hospital Lady Reading de la ciudad, seis de los heridos permanecían en estado crítico, mientras que los demás lesionados recibían atención médica. La magnitud del accidente movilizó a los servicios de rescate y generó una fuerte preocupación entre las familias de los estudiantes y los vecinos de la zona.

El colapso se produjo cuando un techo cedió y cayó sobre otro. La estructura que se desplomó terminó aplastando el aula situada debajo, donde varios niños quedaron atrapados. La secuencia del derrumbe agravó las consecuencias del accidente y convirtió las tareas de búsqueda y asistencia en una operación urgente.

La tragedia volvió a poner en el centro de la atención el estado de las construcciones escolares y las condiciones de seguridad de los edificios en el país. Mientras avanzaban las tareas de rescate, las autoridades comenzaron a reunir información para esclarecer cómo se produjo el desplome y establecer si existían deficiencias que pudieran haber contribuido al desenlace.

Un amplio operativo para buscar sobrevivientes

Tras el accidente, los servicios de emergencia desplegaron 16 ambulancias y más de 60 rescatistas en el lugar. Los equipos trabajaron durante horas para remover los restos del techo, acceder a las zonas afectadas y buscar posibles sobrevivientes entre los escombros.

Las ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, mientras los rescatistas concentraban sus esfuerzos en las partes de la estructura que habían cedido. La posibilidad de que todavía hubiera menores atrapados mantuvo la incertidumbre durante el desarrollo del operativo.

Bilal Ahmad Faizi, portavoz de los servicios de rescate, explicó que el derrumbe se produjo cuando un techo colapsó sobre otro. Esa circunstancia agravó la situación y complicó las tareas de asistencia, debido a que la caída de una estructura sobre la otra afectó directamente el aula que se encontraba debajo.

La intervención de los equipos de emergencia se desarrolló en medio de la preocupación de padres y vecinos, que se congregaron en las inmediaciones de la escuela para conocer el estado de los alumnos y docentes. La presencia de familiares y miembros de la comunidad reflejó la angustia provocada por la falta de certezas sobre el número total de personas que podían permanecer bajo los restos del edificio.

Mientras continuaba la remoción de escombros, la prioridad era localizar a quienes pudieran seguir atrapados y garantizar el traslado de los heridos para que recibieran atención médica. La gravedad de las lesiones de seis de las personas afectadas, que permanecían en estado crítico según el hospital Lady Reading, añadió urgencia a la respuesta sanitaria.

La Policía señaló deficiencias estructurales

El jefe de la Policía de Peshawar, Saeed Ahmed, afirmó que el edificio presentaba deficiencias estructurales. Además, confirmó que el propietario de la escuela había sido detenido.

La declaración policial incorporó un elemento central para la investigación que se anunció después del accidente: las condiciones en las que se encontraba la construcción. Sin embargo, las causas definitivas del derrumbe deberán esclarecerse a través de las actuaciones correspondientes y de la información que puedan reunir las autoridades.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, pidió la elaboración de un informe detallado sobre lo sucedido y ordenó esclarecer las causas del accidente.

El pedido apunta a reunir información sobre las circunstancias del colapso y determinar qué factores intervinieron en la caída del techo. La detención del propietario y la referencia a posibles deficiencias estructurales quedaron así entre los aspectos vinculados con las actuaciones posteriores a la tragedia.

Las autoridades paquistaníes anunciaron que se abrirá una investigación para establecer las causas del derrumbe y determinar posibles responsabilidades. El proceso buscará reconstruir lo ocurrido en la escuela y precisar por qué cedió la estructura que terminó aplastando el aula.

El Gobierno expresó su pesar por las víctimas

La tragedia provocó pronunciamientos de las principales autoridades del país. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su "profunda tristeza y hondo pesar por la pérdida de vidas tan valiosas", en referencia a las víctimas del derrumbe.

El presidente Asif Ali Zardari también se manifestó sobre el accidente y lo calificó como un "drama desgarrador". En un comunicado aparte, expresó: "En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas".

Los mensajes oficiales reflejaron la conmoción generada por la muerte de los alumnos y el docente, así como por la cantidad de personas que resultaron heridas. Las declaraciones se produjeron mientras los equipos de emergencia continuaban con sus tareas y las autoridades avanzaban en la respuesta institucional al accidente.

Además de la investigación destinada a esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades, el Gobierno se comprometió a revisar el estado de otras escuelas para intentar evitar que se produzcan nuevos incidentes.

La revisión de los edificios escolares aparece como una de las medidas anunciadas después del derrumbe, en un contexto marcado por la preocupación sobre las condiciones de seguridad de las construcciones y la posibilidad de que existan otras estructuras con problemas similares.

Investigación y revisión de las escuelas

Las próximas actuaciones deberán establecer las causas del colapso ocurrido este jueves, precisar las condiciones estructurales de la escuela y determinar si existen responsabilidades vinculadas con el mantenimiento o la seguridad del inmueble. Por el momento, el jefe policial de Peshawar señaló que el edificio presentaba deficiencias estructurales y confirmó la detención de su propietario.

En paralelo, el pedido de un informe detallado formulado por el gobernador Faisal Karim Kundi y el anuncio de una investigación oficial constituyen las principales medidas institucionales comunicadas tras el accidente. A ellas se suma el compromiso de revisar el estado de otras escuelas para prevenir nuevos episodios.

La tragedia dejó 34 alumnos y un profesor muertos, más de 30 heridos y seis personas en estado crítico, según los datos informados. Mientras los equipos de emergencia trabajaban para descartar la presencia de más menores bajo los escombros, padres y vecinos aguardaban noticias sobre las víctimas.

El derrumbe de Peshawar volvió a exponer las consecuencias humanas de los accidentes estructurales y abrió una nueva instancia de investigación en Pakistán, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y establecer medidas que permitan reducir el riesgo de que una tragedia similar vuelva a repetirse.