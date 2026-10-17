Trump suspendió nuevas sanciones contra Rusia por razones de "interés nacional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la aplicación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y justificó la decisión por razones de "interés nacional". La medida había sido aprobada por el Congreso un mes antes y estaba próxima a entrar en vigencia.

Según informó la Casa Blanca, la orden ejecutiva firmada por el mandatario establece que las sanciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso". El Gobierno estadounidense defendió la decisión al señalar que responde a sus prioridades estratégicas.

El anuncio se produjo a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en un contexto marcado por el descontento ante el aumento de los precios de los combustibles, relacionado en el texto original con la guerra contra Irán iniciada en febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes.

Desde Rusia, Kirill Dmitriev, representante del Kremlin, calificó la suspensión como un "momento importante y realmente histórico". También sostuvo que la aplicación de la denominada Ley Graham habría causado un daño considerable a la economía estadounidense y a los mercados internacionales.

Qué sanciones quedaron en suspenso

A mediados de septiembre, Trump había promulgado la llamada Ley Graham, una iniciativa que contó con apoyo bipartidista en el Congreso y que buscaba aumentar la presión sobre Moscú por la invasión de Ucrania.

El paquete contemplaba medidas dirigidas a los principales compradores de petróleo y gas rusos, además de habilitar la imposición de aranceles a países como China e India.

Las disposiciones también apuntaban al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros altos funcionarios, así como al sector de Defensa y a la denominada "flota fantasma": buques petroleros utilizados por Moscú para eludir las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

La suspensión supone una pausa en la aplicación de esas medidas y se suma a otros movimientos de Washington en materia energética, entre ellos un acuerdo reciente para importar diésel ruso, según el texto original.

Trump cuestionó a Zelenski y el Kremlin celebró sus declaraciones

En las últimas horas, Trump también volvió a cuestionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario estadounidense afirmó que no lo considera una figura adecuada para negociar con la Casa Blanca y sostuvo que, si se alcanza un acuerdo, "no será con él".

Además, acusó al líder ucraniano de no querer llegar a un entendimiento. Sus declaraciones fueron recibidas favorablemente por el Kremlin.

Por su parte, Zelenski reclamó el viernes a sus socios europeos más de US$ 70.000 millones adicionales para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania durante 2027. También manifestó sentirse traicionado por las recientes iniciativas del presidente estadounidense.

El mandatario ucraniano cuestionó el acercamiento entre Washington y Moscú, mientras las fuerzas de su país reanudaron los ataques contra refinerías rusas en respuesta al alivio de las sanciones, según la información proporcionada.

La suspensión de las medidas y los cruces entre Trump y Zelenski mantienen abiertas las dudas sobre el rumbo de la política estadounidense hacia Rusia y Ucrania, en un escenario atravesado por la guerra y las negociaciones en torno a la seguridad y el abastecimiento energético.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.