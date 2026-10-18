Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra Rusia e incendió instalaciones petroleras

Ucrania lanzó más de 1.000 drones contra distintas regiones de Rusia y provocó incendios en instalaciones petroleras de San Petersburgo, en una nueva escalada de la guerra que volvió a colocar a la infraestructura energética en el centro de las operaciones militares. La ofensiva dejó una persona muerta y otras cinco heridas en territorio ruso, mientras que los ataques lanzados por Moscú contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia provocaron otra víctima fatal y daños materiales.

Los acontecimientos se produjeron en un contexto de crecientes tensiones entre Kiev y Washington por los bombardeos contra instalaciones energéticas rusas. Días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un acuerdo de alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de reducir los ataques contra este tipo de infraestructura. Sin embargo, las operaciones militares continuaron en ambos territorios.

La persistencia de las ofensivas volvió a poner en cuestión la posibilidad de contener los ataques contra instalaciones estratégicas, mientras las consecuencias se extendieron tanto a sectores vinculados con la actividad petrolera como a otros espacios de infraestructura económica y tecnológica.

En este escenario, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Moscú de incumplir la tregua energética anunciada por Trump. La denuncia se produjo mientras continuaban los bombardeos y se multiplicaban los daños registrados en territorio ruso y ucraniano.

Incendios en la Terminal Petrolera de Petersburgo

Entre los principales objetivos alcanzados por los ataques ucranianos se encontraron la Terminal Petrolera de Petersburgo y el depósito de petróleo de Ruchi, dos instalaciones en las que se registraron incendios como consecuencia de los bombardeos.

El gobernador local, Alexander Beglov, informó que los ataques causaron la muerte de una persona y dejaron otras cinco heridas. La información oficial dio cuenta de las consecuencias humanas de la ofensiva en San Petersburgo, donde las instalaciones petroleras quedaron entre los puntos afectados por la operación ucraniana.

La infraestructura vinculada con el petróleo volvió a ocupar un lugar central en el desarrollo de las acciones militares. Kiev mantiene operaciones contra instalaciones relacionadas con la producción y la exportación de hidrocarburos, en una estrategia que apunta a objetivos vinculados con un sector considerado estratégico dentro del escenario de confrontación entre ambos países.

Los incendios registrados en las instalaciones petroleras se produjeron en medio de los esfuerzos anunciados para reducir los ataques contra la infraestructura energética. La continuidad de estas operaciones expuso las dificultades para hacer efectivo el entendimiento comunicado por el mandatario estadounidense.

Ozon y VK confirmaron daños en sus instalaciones

Además de los objetivos petroleros, los ataques afectaron a un centro logístico del minorista ruso Ozon y a un centro de datos de VK, una de las principales compañías tecnológicas del país.

Ambas empresas confirmaron que sus instalaciones habían sido alcanzadas durante la ofensiva. Estos daños incorporaron al balance de los ataques infraestructuras vinculadas con la distribución de productos y los servicios tecnológicos, más allá de los establecimientos relacionados directamente con la actividad energética.

La afectación de estos espacios se produjo durante una operación de gran alcance, que tuvo como escenario distintas regiones de Rusia y que, según los datos difundidos por las autoridades militares rusas, involucró una cantidad elevada de drones ucranianos.

La confirmación de las empresas permitió identificar otros puntos afectados por la ofensiva, en un contexto en el que las operaciones militares alcanzaron instalaciones de distintos sectores. Los incendios en los establecimientos petroleros y los daños en los centros de Ozon y VK conformaron parte del balance de los ataques registrados en territorio ruso.

Moscú informó el derribo de 1.015 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas derribaron 1.015 drones ucranianos durante la ofensiva. Según el parte oficial, los aparatos fueron interceptados sobre 15 regiones del país, además de la península de Crimea, anexionada por Moscú, y el mar Negro.

La cifra difundida por el organismo militar ruso dimensiona la magnitud territorial de la operación y el alcance que tuvieron los ataques denunciados por las autoridades de ese país. La ofensiva se convirtió en uno de los mayores ataques aéreos ucranianos contra territorio ruso.

El balance oficial abarcó una extensa zona geográfica, con incidentes reportados en distintos puntos del territorio ruso y en áreas vinculadas con la península de Crimea y el mar Negro. En San Petersburgo, los incendios en las instalaciones petroleras constituyeron uno de los principales episodios asociados con la ofensiva.

La infraestructura petrolera volvió a quedar en el centro de las operaciones, en momentos en que Ucrania continúa atacando instalaciones relacionadas con la producción y exportación de hidrocarburos. La dimensión del ataque y la diversidad de los objetivos afectados reflejaron la continuidad de las acciones militares pese a los anuncios de una posible reducción de los bombardeos energéticos.

Rusia atacó Zaporiyia y causó la muerte de una mujer

Mientras se registraban los incendios en San Petersburgo, Rusia lanzó dos ataques contra Zaporiyia, una ciudad ubicada en el sur de Ucrania. La ofensiva provocó la muerte de una mujer y dejó al menos otras dos personas heridas, entre ellas una niña de seis años, según informaron funcionarios locales.

Los bombardeos también ocasionaron daños materiales en distintos sectores de la ciudad. El jefe de la Administración Militar Regional, Mykhailo Semikin, informó que los ataques afectaron dos edificios de departamentos, 18 automóviles y una institución educativa.

El balance de daños incluyó viviendas, vehículos y un establecimiento destinado a actividades educativas, lo que evidenció el alcance de los bombardeos sobre el entorno urbano. La muerte de una mujer y las heridas sufridas por otras personas, incluida una niña de seis años, integraron las consecuencias humanas de la ofensiva rusa.

Los dos ataques contra Zaporiyia se produjeron en paralelo con las operaciones ucranianas contra territorio ruso. De esta manera, ambos países continuaron con sus acciones militares mientras las negociaciones destinadas a reducir los bombardeos contra instalaciones energéticas no conseguían detener las ofensivas.