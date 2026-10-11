Un nuevo sismo de magnitud 5 sacudió Panamá durante la madrugada

Un nuevo sismo volvió a sacudir Panamá durante la madrugada del domingo y profundizó la preocupación de los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto que comenzó a provocar daños desde el viernes. El movimiento, de magnitud 5,0, se registró a la 01:50, hora local, y llevó a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas por temor a que las estructuras dañadas no resistan nuevos temblores o a que se produzcan más réplicas.

La situación mantiene a decenas de panameños en plazas y parques, donde esperan ayuda y encuentran un lugar para resguardarse mientras evalúan si es seguro regresar a sus hogares. Los daños en casas, edificios y vehículos, sumados a la persistencia de los movimientos sísmicos, alimentan la incertidumbre de quienes llevan varias horas sin poder descansar con tranquilidad.

Desde el viernes, el terremoto ha dejado un escenario de destrucción en distintos sectores del país, con edificios colapsados, automóviles dañados y viviendas que sufrieron derrumbes parciales. En las provincias centrales se concentran algunas de las consecuencias más graves, mientras las comunidades afectadas buscan alternativas para pasar la noche lejos de las construcciones comprometidas.

Un nuevo movimiento durante la madrugada

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) informó que el nuevo sismo ocurrió este domingo a las 01:50, hora local, con una magnitud de 5,0. En el registro inicial, el epicentro fue ubicado a una profundidad de 10 kilómetros, en las coordenadas de 7,49 grados de latitud norte y 80,47 grados de longitud oeste.

El nuevo movimiento se produjo en medio de una secuencia sísmica que ya había generado daños materiales y temor entre los habitantes. De acuerdo con la información disponible, el terremoto dejó más de 200 réplicas, una sucesión de movimientos que mantiene en alerta a las poblaciones afectadas.

La repetición de los temblores representa una preocupación adicional para quienes tienen sus casas dañadas. Aunque el nuevo sismo tuvo una magnitud de 5,0, la inquietud de los vecinos está vinculada tanto con los movimientos registrados como con el estado de las construcciones que podrían verse sometidas a nuevas sacudidas.

La incertidumbre se refleja en la decisión de numerosas familias de no regresar a sus viviendas y permanecer en espacios abiertos. Para estos habitantes, la posibilidad de pasar otra noche fuera de sus casas aparece como una alternativa frente al temor de quedar expuestos a derrumbes o nuevos daños.

Familias enteras permanecen en plazas y parques

En Chitré, ubicada a unos 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, decenas de personas decidieron quedarse en el parque de la localidad ante el temor de volver a sus hogares. La ciudad tiene más de 60.000 habitantes y registra numerosas viviendas afectadas por el terremoto.

Entre quienes permanecen al aire libre está Gloria Gutiérrez, de 67 años, que pasó la noche en el parque sentada en una silla plegable. Su testimonio refleja el miedo y el cansancio de los vecinos que no encuentran condiciones para regresar a sus casas.

"Pasamos aquí toda la noche, muchos no dormimos, ya estamos instalados, de aquí no nos vamos", relató. La decisión de permanecer en el parque responde a la preocupación por las condiciones de las viviendas y a la continuidad de los movimientos sísmicos. Para Gutiérrez, como para otros residentes, volver a casa no parece una opción segura mientras persistan las réplicas y no haya certeza sobre el estado de las construcciones.

"Todo el mundo está con temor porque los sismos son constantes, no nos atrevemos a venir", añadió.

Su relato describe una situación compartida por decenas de habitantes que optaron por permanecer en espacios públicos. La falta de descanso y la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir durante las próximas horas forman parte de la experiencia de quienes llevan la noche fuera de sus hogares.

En Chitré, los efectos del terremoto se observan en decenas de casas dañadas. Los movimientos provocaron derrumbes de techos y paredes y también afectaron vehículos, lo que amplía el impacto material sobre los residentes.

Las provincias centrales concentran los daños

Las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, situadas en el centro de Panamá, aparecen entre las zonas más afectadas por el terremoto. En esos territorios, los daños en viviendas y las consecuencias de las sucesivas réplicas mantienen la preocupación entre los habitantes.

En Macaracas, localidad de la provincia de Herrera, hay casas destruidas que todavía conservan escombros en su interior. La presencia de restos de paredes y otros materiales dentro de las viviendas evidencia la magnitud de los daños sufridos por algunas construcciones.

El escenario se suma a lo ocurrido en Chitré, donde los derrumbes de techos y paredes dejaron numerosas casas afectadas. Los daños en vehículos también forman parte del panorama que dejó el terremoto desde el viernes. La continuidad de los movimientos sísmicos complica la situación de quienes necesitan evaluar sus propiedades y decidir si pueden volver a ocuparlas. Las familias no solo deben afrontar las consecuencias materiales del temblor, sino también la incertidumbre provocada por la posibilidad de que se registren nuevas sacudidas.

La permanencia de personas en plazas y parques muestra que el impacto del terremoto no se limita a las estructuras dañadas. También altera la vida cotidiana de las comunidades, que deben buscar lugares donde permanecer mientras temen regresar a sus viviendas.

Daños materiales y preocupación por las réplicas

La sucesión de temblores mantiene a la población en alerta. Desde el viernes se reportaron edificios colapsados y automóviles destruidos, además de los daños registrados en casas particulares. El nuevo movimiento de magnitud 5,0 volvió a poner en primer plano la preocupación por las construcciones que ya habían resultado afectadas.

En ese contexto, el temor a regresar a los hogares se vincula con dos factores principales: el deterioro de las viviendas y la posibilidad de que continúen las réplicas. Los testimonios recogidos en Chitré muestran que algunas familias prefieren permanecer en espacios abiertos antes que exponerse a una situación que consideran incierta.

El terremoto también tuvo repercusiones más allá de Panamá. Varios países de Sudamérica, entre ellos Ecuador y Colombia, estuvieron bajo riesgo de tsunami, según la información proporcionada sobre el episodio sísmico.

La referencia al riesgo de tsunami amplió la preocupación regional en torno al terremoto, aunque las consecuencias materiales descritas se concentran en distintas localidades panameñas, especialmente en las provincias centrales.

Una población a la espera de ayuda

Mientras continúan las réplicas, numerosos habitantes permanecen fuera de sus casas y esperan asistencia. En Chitré, la decisión de quedarse en el parque durante toda la noche muestra hasta qué punto el temor condiciona la posibilidad de retomar la rutina.

La situación de Gloria Gutiérrez y de los demás vecinos que se niegan a regresar a sus hogares sintetiza el clima de incertidumbre que atraviesa a las comunidades afectadas. El cansancio de pasar la noche sin dormir se combina con la preocupación por los daños y la falta de garantías sobre la seguridad de las viviendas.

En Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, las consecuencias del terremoto mantienen el foco sobre las casas dañadas, los edificios colapsados y los vehículos afectados. En Macaracas, las viviendas destruidas y los escombros que permanecen en su interior ilustran la dimensión de los daños materiales.

El nuevo sismo registrado a las 01:50 del domingo, con magnitud 5,0 y una profundidad inicial informada de 10 kilómetros, se sumó así a una secuencia que ya acumulaba más de 200 réplicas. Mientras las familias buscan un lugar donde sentirse seguras, el temor a nuevos movimientos continúa marcando las horas posteriores al terremoto en Panamá.