Absolvieron a un imputado de violencia, porque la víctima confesó que mintió por celos

“En el momento que hice la denuncia mentí por celos porque él me estaba engañando”, comenzó su declaración M.S, quien en junio del año pasado había denunciado a su pareja, de apellido Cortéz, por haberla golpeado y causarle lesiones en el rostro.

La audiencia de debate oral y público se realizó esta mañana en el Correccional Nº 3, y contó con la presencia de dos testigos. El Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del doctor Víctor Figueroa, mientras que la defensa del imputado fue representada por el abogado Vera Araoz.

La primera testigo en declarar fue la víctima quien desde el inicio y hasta el final de su testimonio sostuvo que la violencia nunca existió y todo lo que dijo en la denuncia fue por celos y por miedo a que su pareja la dejara sola con su hijo, que tienen en común.

“Hice la denuncia porque tenía bronca. Ahora estoy diciendo la verdad y lo hago por mi hijo. En ese momento no quería que me dejara sola con un bebé de dos años”, expresó. Asimismo, manifestó que, en el día del hecho, su novio había llegado de trabajar y se encontraba almorzando en el comedor, luego su hijo comenzó a llorar y ella se dirigió a la habitación para calmarlo. Junto a la cama estaba el celular de su pareja. En ese momento le llegan unos mensajes por WhatsApp a su novio y ella observa que se trataba de su compañera de trabajo que le escribía para encontrarse. “En el mensaje decía que lo quería ver a la tarde”.

“Comenzamos a discutir y él me agarró para calmarme. Yo me resbalé y me golpeé la cabeza contra la cama. En ese momento ingresa mi hermana y nos dijo que dejemos de discutir. Yo le mentí a ella que mi novio me había golpeado y me acompañó a hacer la denuncia”.

Al ser consultada por las partes sobre el motivo que la llevó a realizar una supuesta falsa denuncia, expresó que “estaba embroncada con él, quería hacerle daño por eso mentí. Es feo saber que te engañan”, concluyó.

La otra testigo en declarar fue su hermana e indicó que no estuvo presente en el momento de los hechos. “Yo no vi nada porque estaba afuera de mi casa. Ella (víctima) me dijo que había peleado con él (imputado) y que la había golpeado. Yo llamé a la policía y luego de acompañarla a hacer la denuncia ella me confesó que me había mentido”, relató.

Al comienzo del debate el primero en prestar declaración fue el imputado quien coincidió con lo manifestado por su pareja, y agregó que “actualmente estamos conviviendo y tenemos buena relación”.

Además, detalló que llevan conviviendo hace cinco años en la casa de la familia de su pareja.

Una vez escuchado las declaraciones, el juez Javier Herrera dio lugar a los alegatos. El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación al sostener que los hechos sucedieron, en virtud de que el examen médico señala que los golpes en el rostro fueron producto por golpes de puño. Además, manifestó que en la audiencia las testigos citadas dieron falso testimonio al considerar que, en la primera declaración, antes del juicio, ambas sostuvieron que él la golpeó, y veinte días después del hecho y ya sabiendo que la supuesta violencia nunca existió debido a la confesión de la víctima, en su segunda declaración sostenían la misma versión. “Realmente creo que las testigos mintieron hoy porque en las declaraciones anteriores al juicio relataron la misma versión. El hecho ocurrió, Cortez golpeó a su pareja. Por ello solicito una pena de siete meses de prisión en suspenso”.

Por su parte, el abogado de la defensa sostuvo la inocencia de su asistido y solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Luego de un breve cuarto intermedio el juez dio a conocer el veredicto y decidió absolver a Cortéz por el beneficio de la duda. El joven estaba acusado por el delito de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja en calidad de autor.