Absolvieron a un joven que era juzgado por abuso sexual

Durante la jornada de hoy en la Cámara Penal N°3 se desarrolló, a puertas cerradas, un debate de instancia privada que concluyó con la absolución del imputado.

Abierto el juicio, el tribunal le dio la palabra al acusado de 19 años, que solo será identificado con sus iniciales, C.F.N., quien prestó declaración.

A renglón siguiente, en el recinto se escuchó a los padres de la víctima, quienes sostuvieron la responsabilidad del joven, que era vecino de la niña.

Durante la audiencia, se introdujo por su lectura la Cámara Gesell practicada a la víctima, quien no fue citada como testigo para evitar su revictimización. Concluida la toma de testimoniales, el tribunal abrió la etapa de los alegatos. El fiscal Mauvecin no sostuvo la imputación de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, entendiendo que, con base en todo lo desarrollado durante la audiencia, no se reunieron los requisitos para establecer el aprovechamiento de la inmadurez sexual por parte del victimario, por lo que solicitó –sumado a otras consideraciones jurídicas-, la absolución por el beneficio de la duda.

Luego fue el turno de la defensa del joven imputado, quien se adhirió a lo pedido por el fiscal. Acto seguido, el tribunal dictó el veredicto. Ante la falta de acusación fiscal, el tribunal absolvió al joven de 19 años y ordenó su libertad.