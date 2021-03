Asaltó a un remisero y lo obligó a conducir apuntándole con un arma en la cabeza

Los robos violentos con armas y bajo la modalidad de arrebatos no cesan en las calles de la ciudad Capital. En las últimas horas, se reportó un robo violento con arma de fuego y al menos tres arrebatos.

El hecho más grave sucedió minutos antes de la medianoche del lunes en calle Carol de Sosa y Avenida Maestro Quiroga, en la zona norte de la ciudad.

Miguel Ángel Domínguez, de 34 años, fue la víctima. El mencionado, quien se desempeña como remisero se comunicó con la policía a las 23.50 manifestando que dos sujetos le habían robado el dinero de la recaudación y un teléfono celular.

LA UNION pudo acceder al relato Domínguez, quien contó que momentos antes a su llamado, en circunstancias que transitaba sin pasajeros por calle Esquiu, al llegar a la intersección con calle 25 de Mayo dos sujetos le hicieron seña para que detuviera la marcha. Suponiendo que se trataba de pasajeros, el denunciante se detuvo y los jóvenes abordaron el vehículo, tratándose de un automóvil Chevrolet modelo Corsa de color blanco, dominio PMP 392, Licencia 409, sentándose uno en el asiento de atrás y el otro en el del acompañante.

Una vez a bordo, le pidieron que condujera hasta calle Esquiu y Salta, en donde el que iba en el asiento de atrás descendió, se alejó del vehículo y regreso corriendo al cabo de unos segundos. Al subirse nuevamente al auto, el sujeto que estaba en el asiento del acompañante sorprendió al conductor, apuntándole en la cabeza con un arma de fuego ?pistola según indicó la victima a las autoridades- y bajo amenazas de que acelerara el vehículo o le dispararía lo obligo a conducir.

Siempre según el relato de la víctima, los delincuentes lo hicieron conducir por calle Esquiu hasta Sarmiento. Luego giró al norte hasta calle Perú, para llegar a Ayacucho donde giraron al sur hasta calle Almagro fin de giran al este hasta el Pasaje Quevedo donde condujo en contramano hasta calle Perú. De allí se dirigieron hasta calle Caseros donde nuevamente volvieron a girar con sentido norte llegando a Calle Padre Ramón de la Quintana entre Calle Carol de Sosa y Calle Trejo y Sanabria, donde lo obligaron a detener la marcha.

Bajo amenazas de jalar del gatillo, el delincuente que tenía el arma le pidió al remisero el dinero de la recaudación, suma que ascendía a los once mil pesos según detallo en la denuncia Domínguez además de despojarlo de su teléfono celular Samsung modelo J7. Con el botín en su poder, los delincuentes huyeron a pie con sentido norte hasta el canal, donde lo perdió de vista.

El remisero, tras entrevistarse con la policía, recordó que el sujeto que esgrimió el arma de fuego era de tez morena, robusto y de una altura de 1,70 metros aproximadamente; en tanto que su acompañante era también de tez morena y de 1,70 de estatura.

Con los datos aportados por el damnificado la policía alerto desde el comando a todas las patrullas para la ubicación de los sospechosos pero no se logró aun la ubicación de los mismos.

Mientras los peritos trabajaban en el vehículo de alquiler abordado por los delincuentes en busca de levantar huellas que permitan la identificación de los violentos asaltantes, Domínguez denuncio el hecho en la Unidad Judicial Nº 4.