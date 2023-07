Atropellaron a un niño de 4 años que esperaba cruzar la calle: "Lo pasó por encima como a un perro"

Este martes al mediodía, un nene de 4 años que esperaba cruzar la calle fue atropellado por el conductor de un Fiat 147 que luego se dio a la fuga. El menor fue operado de una de sus piernas tras sufrir una fractura expuesta. La familia de Benicio pide justicia.

El hecho sucedió sobre la calle 72, a la altura de 146, en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata, Buenos Aires. La calle es doble mano, pero no tiene semáforos ni lomas de burro que frene la marcha de los vehículos, convirtiéndola en una pista peligrosa.

Mariana, la tía de la víctima, fue testigo del accidente y le contó a TN detalles del episodio que casi le cuesta la vida a su sobrino. “Yo iba en bicicleta con mi nene sentado en la bicicleta, y Benicio y mi otro hijo agarrado del asiento. Le dije que esperemos que pasen los autos. Cuando iba a cruzar la calle, Benicio pasó primero y ahí se lo llevó volando el Fiat”, relató.

Consultada sobre la velocidad con la que se manejaba el conductor, aseguró: “Iba muy fuerte. Lo llevó por encima como si nada, ni siquiera llegó a colear. Después aceleró y siguió de largo”.

Sobre el estado de salud habló la mamá de Benicio, quien si bien no presenció el momento, se preocupó mucho cuando su hermana le contó lo que había pasado: “Lo tienen que operar para ponerle clavos en las piernas. En la cabeza afortunadamente no tiene lesiones, pero llora todo el día. Siempre estuvo consciente por suerte”. El Fiat 147 que atropelló a Benicio no aparece. (Foto: TN)

El conductor por el momento se encuentra prófugo y la familia necesita testigos que aporten datos para encontrarlo. En las últimas horas, realizaron una campaña en las redes sociales en donde pidieron colaboración de los vecinos. “Hoy más que nunca necesito que compartan. Necesitamos encontrar a esta persona que lo chocó y le quebró su piernita. No volvió ni para saber si al menos estaba vivo. Lo dejó tirado, lo pasó por encima como si fuera un perro, ni a los animales se les hace eso”, expresaron.

Más allá de los testigos que puedan aportar información, cuentan con las cámaras de seguridad que registraron el momento del siniestro y de la fuga. “Esperemos que se haga justicia. Estamos viendo las cámaras para saber el recorrido que hizo”, dijo la mamá, y denunció: “No puede ser que esto sea una pista de carrera. Acá cruzan chicos que van a la escuela. No hay semáforos, ni lomas de burro”.