Jefes y psicólogos de la policía en la mira ante el suicidio de cuatro efectivos en solo cinco meses

Durante el fin de semana, un oficial principal de la policía de la provincia se quitó la vida con su arma reglamentaria. Si bien las circunstancias que rodearon la drástica decisión que tomó el joven, padre de un niño de corta edad, son materia de investigación judicial y van de problemas económicos a personales, tanto para su círculo íntimo como para el resto de los policías que lo conocían y compartían a diario, creen que el detonante principal fue un fatídico evento que tuvo lugar en la base del GIMAR.

Descargo de Gabriel Leguizamón, hermano del policía que tomó la drástica decisión de quitarse la vida este sábado.



A mediados del año pasado, cuando el oficial Leguizamón se encontraba de guardia y a cargo en la base del GIMAR, un oficial a su cargo le disparó con el arma reglamentaria a un colega, quien murió en el acto. Por este hecho se abrió una investigación penal que tiene en la cárcel cumpliento prisión preventiva al uniformado que gatilló el arma.

Desde entonces, la vida de Leguizamón cambió al punto que al sentirse tan afectado por lo que presenció que inició un tratamiento psicológico. Fue por pedido personal que el cuerpo de psicólogos de la policía lo evaluó y le “autorizó” a hacer un tratamiento particular. Por varios meses, el policía hizo terapia y en las últimas semanas se le habría dado el alta y, desde la policía se le entregó el arma reglamentaria, sin una “previa” evaluación por parte de los psicólogos de la fuerza.

Esto habría causado malestar entre los integrantes de la fuerza de seguridad al tomar conocimiento el día sábado que su colega se había quitado la vida con el arma reglamentaria.

De acuerdo a lo manifestado por propios policías a La Unión, en lo que va del año cuatro numerarios policiales terminaron con su vida cuando supuestamente estaban siendo asistidos psicológicamente, y en otros casos reclamaban que esa atención llegó tarde.

El cuerpo de psicólogos que integran la fuerza policial, han estado siempre en el ojo de la tormenta por no sentirse “contenidos” según los numerarios policiales, quienes cada vez que requieren de su asistencia, estos solo “nos firman un papel y nos envían a un psicólogo particular, que después te dan el alta y te entregan el arma sin nisiquiera saber cómo estás realmente, sin evaluarte, como pasó en el caso del colega”, señaló un alto funcionario policial.

Cabe recordar que el mes pasado desde la jefatura se dictó un curso en el Predio ferial Catamarca, en donde se abordó la problemática del suicidio dentro de la fuerza policial, sin embargo, las acciones parecen haber quedado solo en propuestas. Si dichas acciones hubieran llegado al personal, quizás el oficial principal Legizamón seguiría estando con su familia.