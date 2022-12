Brutalidad: una patota mató a golpes a un hombre tras una discusión

Un hombre de 32 años fue asesinado a golpes por una patota el domingo en la vía pública de la localidad bonaerense de Salto. Tras varios allanamientos ordenados por la Justicia, en las últimas horas detuvieron a 6 personas acusadas por el brutal crimen.

Fuentes judiciales confirmaron que se trata de cuatro hombres -de 18, 20, 22 y 48 años- y dos mujeres -de 19 y 23-, quienes fueron imputados por el delito de "homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia luego de cinco allanamientos ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Mercedes, a cargo de Luis Carcagno. Tras el operativo, el Juzgado de Garantías 2 de esa localidad convirtió la aprehensión de los sospechosos en detención y se solicitaron tres nuevas detenciones.

El fatal hecho ocurrió el domingo cuando la víctima, identificada como Emanuel Perea, disfrutaba la mañana junto a sus familiares a orillas de la costanera norte. Allí, el hombre tuvo una discusión con dos personas que se retiraron luego del entredicho.

Sin embargo, minutos más tardes regresaron acompañados de un grupo numeroso de personas que contaban con armas blancas, cadenas, palos y caños para agredirlo.

"Los atacantes le propinaron todo tipo de golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo sin que la víctima pudiera escapar ni defenderse; impidiendo además parte de los mismos imputados que sus familiares que se encontraban en el lugar pudieran interceder en su ayuda", detallaron voceros judiciales a Télam.

Producto de la agresión, Perea cayó al suelo malherido, mientras que los atacantes se dieron a la fuga. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital local, falleció al llegar al centro de salud. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un "paro cardíaco secundario a shock hipovolémico por la grave lesión abdominal padecida".

El conmovedor posteo de la esposa de la víctima

Noelia, su esposa, utilizó sus redes sociales para despedirlo, reclamó justicia en su nombre y dejó un mensaje en relación a la detención de los presuntos asesinos de Perea.

"Mi amor. De a poco van cayendo tus asesinos y sé que vos desde donde estás, estás haciendo mucho para que esto suceda. Quiero saber que vas a descansar en paz cuando por fin hayan caído todos", escribió.

En referencia a cómo ocurrió el crimen, manifestó: "Te mataron delante de mí y de tu hija, te mataron en el suelo, te apuñalaron, te cortaron, te rompieron la cabeza y te pegaron en patota. No te dieron tiempo a nada, gordito. Y reían cuando Agustina y yo pedíamos por favor que te dejaran".

"Este no va a ser un asesinato que quede impune, esto lo van a pagar. Emanuel tiene familia y no vamos a parar hasta ver presos a todos los asesinos. Lo asesinaron con alevosía, herejía y fue premeditado, lo planearon. Pido justicia por vos; justicia para que mis hijas puedan tener consuelo. Su papá no vuelve más, su papá ya no está, pero quiero darles la satisfacción de que los que le arrancaron la vida la van a pagar como la tienen que pagar", manifestó y cerró: "Gordo, prometo que no te voy a fallar".