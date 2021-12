Al cumplirse un año y nueve meses del femicidio de Brenda Micaela Gordillo, este marte familiares y amigos de la joven volvieron a marchar solicitando a los ministros de la Corte de Justicia que dejen firme el fallo condenatorio de prisión perpetua, que en el mes de mayo el tribunal de la Cámara Penal N° 1 le dictó a Naim Vera Menem por el femicidio de Micaela.

Minutos después de las 9.00 de la mañana, María Espeche, madre de la joven asesinada, partió junto a los demás manifestantes por calle República pidiendo justicia para su hija.

Al llegar al edificio de la Corte de Justicia, los manifestantes se detuvieron y fue la madre quien tomó la palabra y volvió, a través de un megáfono, a exigirle a los ministros de la Corte de Justicia de la provincia celeridad en la resolución del planteo efectuado por la defensa del joven y que se confirme así la condena de prisión perpetua para Naim Vera.

Luego, tomó la palabra el hermano de Brenda, Ivan, quien expresó: “Un año y nueve meses del crimen y todavía siguen dando vuelta por la burocracia. Es injusto que a esta altura sigamos en la calle reclamando justicia. La familia está muy cansada, tiene un desgaste y cada vez que pasa el tiempo es más doloroso”.

Por otro lado, el joven recordó, al ser entrevistado por LA UNIÓN , que en la última reunión que tuvieron con la secretaria penal, la Dra. Fernanda Viam, la funcionaria les adelantó que, a fin de año, “se iba a resolver la situación”, sin embargo, la familia de Brenda continúa esperando por la resolución de la Corte de Justicia. “Siempre vamos a estar en la calle hasta que obtengamos nuestra respuesta”, señaló Espeche.

Confusión

Mientras los manifestantes permanecían enfrente al edificio judicial, los policías que custodiaban el ingreso se acercaron a Espeche y la escoltaron hasta el interior de la Corte, donde supuestamente iba a ser recibida por la secretaria penal del máximo tribunal.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, María Espeche salió visiblemente molesta por lo que al ser consultada por LA UNIÓN dijo: “Negaron que me hicieron llamar, no me dijeron nada, es una vergüenza, se están burlando de nosotros porque, en un momento pidieron que ingrese para hablar con la secretaria, pero cuando fuimos, nos dijeron que nunca nos habían llamado. ¿Para qué nos llaman? ¿Para qué nos mienten? Se están burlando”, renegó Espeche, quien agregó: “Siguen dilatando la resolución solo para darle privilegios al imputado, pero nosotros vamos a seguir con las marchas hasta que tengamos una respuesta”.