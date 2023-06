Caso Cecilia Strzyzowski: Cómo fue la supuesta discusión que habría desencadenado el asesinato de la jóven

Mientras continúa la investigación del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, Jorge Cáceres Olivera, uno de los fiscales encargados del caso, dijo estar convencido de que la joven fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con su suegra, la exprecandidata a intendenta Marcela Acuña, a quien la situación “se le fue de las manos”, mientras que el resto de los acusados detenidos “colaboraron activamente” con ella en la desaparición del cuerpo.

También reveló un nuevo dato, acerca del lugar donde vieron a la víctima por última vez, la casa del Clan Sena. “Hubo un altercado en ese domicilio”, aseveró, sobre la casa del líder piquetero Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro.

“La hipótesis central apunta a una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir”, indicó a la agencia de noticias Télam.

“Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia al femicidio.

“Hay muchas cosas que obviamente no van a poder saber porque pasaron dentro de ese círculo íntimo”, resaltó en relación con lo sucedido en la vivienda. Además, aseguró: “Las personas que están detenidas en el día de la fecha tuvieron todos una participación activa de alguna manera en el desenlace fatal”.

Los fiscales aguardan con ansiedad los resultados de peritajes a los restos hallados en la casa del matriomonio Sena que podrían ser de sangre.

”Estamos esperando esos resultados para saber si las manchas halladas son de sangre, luego si es sangre humana, y finalmente si pertenece a Cecilia. Lo mismo con los restos óseos, que tenemos que determinar si son humanos y también recién después analizar si pertenecen a la chica”, dijo el fiscal Jorge Gómez.

La joven fue vista por última vez el 1 de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a su pareja César Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo.

Los investigadores lograron determinar en base a una cámara de seguridad que la joven ingresó esa mañana a la casa de los padres de César y que no volvió a salir más.

Desde ese día, los familiares de la joven recibieron algunos mensajes más vía Whatsapp el día posterior a su desaparición, pero la sospecha es que ya no los escribía Cecilia.

Uno de los detenidos señaló un basural como el lugar donde podría encontrarse el cuerpo

Gustavo Melgarejo, el casero del del campo perteneciente al clan Sena y uno de los siete detenidos en la causa por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, declaró nuevamente ante el equipo de fiscales a cargo de la investigación y aseguró que a la joven chaqueña la llevaron “amordazada” en la camioneta de su marido, César Sena.

Al ampliar su declaración indagatoria, Melgarejo mencionó un basural como el lugar en el cual podría encontrarse el cadáver de Strzyzowski, y reveló que la víctima estuvo secuestrada dos días.

Jorge Gómez, otro de los fiscales de la causa, aseguró a TN que si bien no descarta la versión de Melgarejo, no se tomará como prueba en la investigación, ya que todo lo que diga el imputado sirve como medio de defensa únicamente. Por el momento no se ordenaron rastrillajes en ese predio.

Si bien Melgarejo no precisó en cuál basural habrían descartado el cuerpo de Cecilia, uno de los predios más grandes de Resistencia y donde ingresan los camiones municipales es el basural María Sara.

Está ubicado sobre ruta provincial Nº 13 (ex ruta nacional 89), a cuatro kilómetros de la ruta nacional Nº 11, a una distancia promedio de 29,5 kilómetros de Resistencia. Se trata de un lugar alquilado que cuenta con 24 hectáreas de superficie.

La basura de la ciudad es trasladada a ese predio todos los días, y los residuos no tienen tratamiento previo o posterior a su disposición.

Según un informe reciente, en Resistencia se generan alrededor de 300 toneladas diarias de residuos. Todo eso es enterrado y compactado de forma inmediata. Esto generaría una gran dificultad en caso de que la Policía deba buscar restos de la joven. “Sería buscar una aguja en un pajar”, le dijo a TN uno de los empleados del predio.

En el lugar, además de los trabajadores municipales que llevan residuos en grandes camiones recolectores, se pueden ver a decena de personas necesitadas que buscan comida y materiales reciclables, todo esto en condiciones de insalubridad.

También se advierte la proliferación de aves, roedores, insectos, y otras plagas, las cuales están en constante movimiento, entre medio de los residuos. Uno de los cooperativistas también contó que al lado del predio hay una “chanchería”, y que los chanchos “cruzan el alambrado” para comer.

Comunicado del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Mediante un comunicado emitido este viernes por la noche el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco se pronunció respecto de la marcha del caso Cecilia. A través de un comunicado en su sitio Web indicaron que el máximo organismo judicial chaqueño “se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones y atribuciones”.

“Las autoridades del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Procuración General de la Provincia cuenta con el respaldo en el ejercicio de su autonomía funcional para el debido ejercicio de sus tareas investigativas, brindándoles los recursos que entiendan necesarios para desplegar sus actividades”, aseveraron y agregaron que “en igual sentido la Defensoría General de la Provincia se encuentra brindando la asistencia legalmente requerida y cuenta con el mismo apoyo”.

“Los equipos técnicos profesionales de las Ciencias Forenses de la Provincia cuentan con los medios necesarios para realizar la investigación, o de proveerse aquellos que se requieran”, sentenciaron desde el Poder Judicial de Chaco.

