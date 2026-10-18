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Catamarca: Aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su madre

18 Octubre de 2026 21.17

Un hombre de 30 años fue aprehendido por efectivos policiales tras ser acusado de agredir físicamente a su madre en la tercera etapa del barrio Acuña Isí, en Catamarca.

Según la información policial, el procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), que intervino en el lugar y aprehendió al hombre, de apellido Cativa.

Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, correspondiente por jurisdicción, y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Por su parte, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N.º 9.

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Catamarca detenido Violencia

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