Catamarca: un joven motociclista resultó herido tras un choque en Santa María

Un joven motociclista resultó herido este domingo por la noche tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Santa María, en Catamarca.

El hecho ocurrió sobre la avenida 9 de Julio, frente a la Escuela de Educación Técnica (EPET) N° 5, donde, por causas que se investigan, una motocicleta colisionó con un automóvil Fiat Uno.

Según versiones, el vehículo habría realizado una maniobra imprudente antes del impacto. Sin embargo, las circunstancias del choque deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que deberá establecer cómo se produjo el siniestro.