Cintia Bazán y Enzo Morales van a permanecer detenidos

La causa que investiga el crimen de Ricardo Ocampo, hecho que va a cumplir tres años este jueves, acusa novedades judiciales en relación a los dos imputados. Así lo indicó Carlos Ocampo, hermano de la víctima a La Unión, quien luego de reunirse con la fiscal Jesica Miranda, confirmó de parte de esta, que Cintia Bazán va a continuar detenida, y que de esta manera esperará el juicio que se iniciará a mediados de este año.

La preocupación primera de la familia era que una de las acusadas por el crimen podía quedar en libertad en las próximas horas pero esto fue descartado. “La fscal me confirmó que hizo el pedido de prisión preventiva para los dos, tanto para Cintia Bazpan como para Enzo Morales, y aunque ano no se hizo lugar a este pedido, ambos van a continuar detenidos. Así que ellos no van a salir este jueves, que es cuando se les cumplen los tres años de prisión preventiva. La fiscal cree y así me adelantó que Bazán con el tiempo podría quedar en libertad pero que esto no sucedería con Morales”, dijo Carlos, hermano de Ricardo Ocampo.

"Lo más importante para nosotros es que los asesinos de mi hermano no salgan todavía y que esperemos que de una buena vez, se pueda dar el juicio, sentenció después.

La familia, en tanto, para recordar la menoria de Ricardo Ocampos, hará celebrar misa en la Parroquia “San José Obrero”, a las 19 hs.