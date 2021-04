Con tres testigos y quejas por el uso del Zoom, continuó el juicio a la "Banda narco VIP"

Esta mañana dio continuidad a la segunda audiencia de debate que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) contra una banda narco integrada por cinco personas, una de ellas de profesión abogado.

En su defensa, el único en prestar declaración fue el imputado Pablo Aníbal Rivera (47). “Voy a negar de forma categórica el hecho del que se me atribuye. Considero que hay una persecución en forma injustificada hacia mi persona", indicó. Además, cuestionó la forma en la que se llevó a cabo el procedimiento de investigación.

Por otra parte, los demás acusados Gastón Exequiel Tassart (23), Carlos Horacio Varela Cano (21), Santiago Molina Gardel (22) y Fernando Hernán Burgos (24), se abstuvieron de declarar.

Posteriormente, y tal como estaba previsto, el tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante José Camilo Quiroga Uriburu, pasó a llamar a los testigos: la oficial ayudante Araceli Muñoz Pérez, y Federico Lautaro Guzmán, quienes estuvieron presentes en la sala; y a través de Zoom declaró Tomás Alfredo Ávila.

La primera en dar su testimonio fue la oficial ayudante Pérez, quien a líneas generales declaró cómo fue llevado a cabo el procedimiento el día del operativo en la Ruta Nacional Nº 38, cuando sorprendieron al ahora imputado Rivera con estupefacientes en su vehículo.

Luego ingresó a la sala el testigo Guzmán. Durante su declaración relató que en el día del hecho él "estaba en un control de tránsito, y como me faltaba el casco me dijeron (los policías) que si yo colaboraba con el allanamiento, que se hizo en avenida Ocampo, no me iban a quitar la moto. Me devolvieron la moto y estuve desde las 23 hasta las 7 de la mañana en el procedimiento (allanamiento). Mientras iban revisando la casa nos llevaban a mí y a otro testigo para que veamos cómo revisaban". Si bien Guzmán aclaró que no recuerda mucho lo sucedido, manifestó que "encontraron envoltorios (bolsitas de nylon) pero no sé qué cantidad era ni la sustancia que tenía adentro. Recuerdo que encontraron dinero en una caja fuerte y en la habitación".

Una vez finalizado su testimonio, llegó el turno de Ávila de prestar declaración a través de la plataforma Zoom.

Esta metodología resultó disconforme para el abogado Luciano Rojas, codefensor de Rivera. El letrado sostuvo que, al igual que el resto de los testigos y de las demás partes, Guzmán debería estar presente en la sala del TOF. A este pedido se le sumaron las defensas Pedro Vélez, Hugo Visozo, y Leonardo Berber.

"En este proceso se trata de conjugar, por un lado, lo que es la salud, pero eso no puede implicar, de ninguna manera, avanzar sobre el derecho de defensa que tenemos las partes de controlar física y presencialmente a las pruebas que se produzcan", sostuvieron.

A este pedido se opuso el Ministerio Público, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz.

A raíz de esto, luego de varios minutos deliberando y tras pasar a un cuarto intermedio, el Tribunal decidió continuar con el testimonio vía Zoom.

En su declaración, Ávila manifestó. "Yo me dirigía desde la ciudad de Catamarca hacia mi ciudad en Fridas, y en el operativo Gendarmería me pidió si yo podía ser testigo durante el procedimiento al señor Rivera". Además indicó que en el operativo "se le encontró droga en el vehículo en el cual circulaba Rivera".

Al finalizar su testimonio, se pasó a llamar a la siguiente testigo de apellido Orieta, quien debía dar su declaración a través de Zoom, pero al no estar conectada no se pudo avanzar con la ronda de testimonios, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.

Problemas de audio

Sumándole la disconformidad del uso del Zoom para tomar testimonio en la audiencia, un inconveniente surgió con la plataforma al momento de escuchar la declaración de los imputados. El fiscal Vehils Ruiz seguía el debate vía Zoom desde su despacho pero, al haber problemas de audio, tuvo que dirigirse a la sala del TOF para poder escuchar al acusado Rivera, que estaba declarando en ese momento.

Hecho

El 18 de abril del 2018 se montó un procedimiento que llevó adelante el personal de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional Nº 38, a la altura de localidad de La Merced, departamento Paclín, cuando el abogado narco fue sorprendido y detenido.

Tal consta en la citación a juicio, el letrado, quien por ese momento cumplía funciones como asesor en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Educación de la provincia regresaba solo de la provincia de Tucumán a bordo de una Fiat Strada color gris, cuando al ser detenido por Gendarmería los perros antinarcóticos detectaron que había un paquete con 100 gramos de “alita de mosca”.