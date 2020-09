Condenaron a cinco años y seis meses a Palmera Silva por la muerte de José Armendia

Como estaba previsto, durante la jornada de ayer, en el recinto de la Cámara Penal N° 2, se escucharon los alegatos de las partes y, finalmente, el veredicto de sentencia en el juicio, que desde el pasado 11 de agosto se inició en contra de Alexis Silva, alias “Palmera”, por la muerte de José Armendia. El joven, el 18 de febrero del año 2018, recibió un golpe en la cabeza con un casco y cayó al suelo, sufriendo lesiones que, catorce meses después, le provocaron la muerte.

El Tribunal. Fabricio Gershani, Luis Guillamondegui y Rodrigo Morabito./ Foto: César Gómez.



Al igual que en todas las audiencias, familiares y amigos de “Pipo” Armendia llegaron hasta el ingreso de la Cámara, en calle San Martín y, con carteles con la leyenda de “Justicia” para el joven y con bombos y redoblantes, se manifestaron pacíficamente.

Foto: César Gómez.



Al son de “justicia” y “Palmera Asesino”, la última audiencia abrió con las conclusiones del actor civil, Dr. Pedro Velez, quien hizo mención a la agonía que vivió Armendia como su familia, producto de la golpiza que recibió de Silva y que terminó en su muerte.

En ese contexto, solicitó en concepto de todo tipo de daño un resarcimiento económico de 600 mil pesos. Luego, expuso el fiscal Gustavo Bergesio. El representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que Ivan Alexis “Palmera” Silva era responsable del delito de “homicidio preteintencional” y, por ende, debía ser condenado a la pena máxima prevista para este delito, que es de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

Querella Bracamonte y Pedro Velez; y el fiscal Gustavo Bergesio./ Foto: César Gómez.



En sus conclusiones, Bergesio hizo mención a la declaración de los testigos Paula Vera, Enzo Romero, Meliza Romero, Leo Díaz y Eugenia Vega, única de los testigos que no tenía ningún tipo de parentesco con la víctima. Testimonios que se escucharon en las audiencias, en las que quedó más que claro que el hecho existió y que fue Silva quien aplicó ese golpe que le hizo a Armendia caer al suelo y golpear la cabeza, sufriendo una lesión que le provocó, finalmente, la muerte.



Además, trajo a la memoria lo expuesto en la anteúltima audiencia por el médico legista, quien concluyó que la muerte de Armendia fue producto del traumatismo provocado por la caída al suelo. En todo su alegato, el fiscal sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional, que hubo intención de Silva de agredir a la víctima, pero que no hubo intención de provocarle la muerte. Entendiendo por ello la Fiscalía que fue por el “azar”, quienes estaban junto a la víctima y su grupo, y a Palmera y su grupo, esa madrugada fatídica, quienes ya habían tenido con anterioridad una enfrentamiento.

El fiscal insistió que Silva tuvo intención de lastimarlo, pero no de matarlo. “Hay que ser un macabro del golpe para pensar que esto fue intencional”. Otro punto que analizó el Ministerio Público Fiscal fue la sanción que debía recibir Silva para rehabilitarse. Indicó que fue una “muerte muy espantosa -por la agonía que padeció la víctima- por lo que pidió una pena dura para el acusado, es decir, el máximo para el dicho delito, que es de seis años de prisión”.

En la parte final de su exposición, el fiscal se refirió a las actitudes que tuvo Silva tras agredir a Armendia, quien cayó desvanecido, indicando que, en vez de llamar a la Policía o subirlo a su auto y socorrerlo, se fugó, lo que habla mal de él. Por esta circunstancia y en el hecho de que el tribunal encuentre culpable a Silva, solicitó la inmediata detención ante la posibilidad verdadera de escaparse.

A renglón siguiente, hizo lo propio el abogado querellante particular.

Si bien, a líneas generales, los letrados Bracamonte y Pedro Velez compartieron, en gran medida, los argumentos del fiscal, se realizó un análisis más pormenorizado de los testimonios y se tildó de “contradictorio” la declaración de la única testigo de la defensa. Al mismo tiempo, que no fue coincidente al momento de pedir la pena, indicando que fue poco feliz la imputación del fiscal, quien podría haberla agravado.

Tal como lo había expresado en el inicio del debate, la muerte de José Armendia no fue de manera accidental, sino que hubo intención de Silva de provocarle la muerte, hubo un “dolo homicida”.

Por otra parte, pidió que sea declarado culpable por homicidio simple, para lo que no es necesario que haya una premeditación, como lo dijo el fiscal, y que Silva reciba una condena de diez años de prisión.

Bracamonte y Pedro Velez../ Foto: César Gómez.



Finalmente, el tribunal escuchó los alegatos del abogado defensor de Silva, Dr. Victor García, quien cargó contra la querella por la insistencia en el cambio de carátula, para la cual citó fallos que no “eran tal” y que no eran en sus hechos “coincidentes al hecho que se estaba juzgando” (...). Luego, se refirió al alegato del fiscal y citó a varios autores, quienes se referían a la “reclusión”, término que había sido empleado por el Ministerio Público Fiscal al momento de pedir los seis años de condena. Además, insistió con su defendido que nunca estuvo afuera de derecho y que el tribunal, en caso de declarar culpable a Silva, no debía hacer efectiva la condena, tal como lo pidió el Ministerio Público Fiscal y la querella, ya que no había riesgo procesal y debía cumplirse una vez que quedara firme el fallo. Finalmente, al momento de pedir la pena, dijo que aquella debía ser de tres años de cumplimiento condicional.

Abogado defensor de Silva, Dr. Victor García./ Foto: César Gómez.



Seguidamente, y antes de retirarse a deliberar el veredicto, los jueces Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada le dieron la última palabra al imputado quien, al igual que en el inicio del juicio, optó por el silencio.

"Palmera" Silva guardó silencio ante el Tribunal./ Foto: César Gómez.





Sentencia

A las 14.00 horas, la audiencia se reanudó y en la sala, se dio a conocer el veredicto de sentencia.

Por unanimidad, los magistrados encontraron culpable del delito de “homicidio preterintencional” a Alexis “Palmera” Silva y lo condenaron a la pena de cinco años y seis meses de reclusión. Además de ordenar la inmediata detención de Silva y su traslado al penal de Miraflores. En tanto, los jueces hicieron lugar al resarcimiento pedido por el acto civil, condenando a Silva a pagar la suma de 450 mil pesos.

Foto: Gustavo Roldán.

Para los familiares y amigos de “Pipo”, se hizo justicia

Así se expresó uno de los tíos de José “Pipo” Armendia, luego de que pasadas las 14:00 horas, el tribunal declarara culpable a Alexis Silva y ordenara su inmediato traslado al penal de Miraflores. “Sentimos que se hizo justicia aunque hubiéramos querido mas años de cárcel. Pero, por fin, se hizo justicia. Ellos no saben el sufrimiento que fue para nosotros como familia de 'Pipo' su agonía. Solo buscábamos justicia y hoy, aunque, reitero, hubiéramos querido más años, sentimos que se hizo por fin justicia” expresó.

Por otra parte, al retirar al ahora condenado del edificio judicial, sus familiares y familiares de Armendia protagonizaron algunos forcejeos menores, por lo que debió intervenir la Policía.

Foto: Gustavo Roldán.

Foto: Gustavo Roldán.