Condenaron a una joven por lesionar con un arma blanca a otra, cuando era adolescente

Luego de escuchar la declaración de la imputada y los alegatos del fiscal Guillermo Narváez y de la defensora Dra. Silvia Barrientos, en el juicio oral iniciado el pasado martes en contra de una joven, que actualmente tiene 21 años, quien cuando era adolescente en el 2018 lesionó con un arma blanca a otra adolescente, poniendo en riesgo su vida, causada a la altura de los pulmones.

La audiencia, la última del plenario, inició con el paso de los dos últimos testigos, siendo estos efectivos policiales quienes tuvieron un grado de participación en el procedimiento el día del hecho que juzga.

Luego, la joven imputada, pidió declarar y en el recinto se escuchó su versión del hecho. Acongojada y quebrada en llanto dijo que no recordaba nada de aquella noche del 18 de enero, cuando ocurrió el hecho, sintiéndose muy angustiada, por lo que según la víctima, quien declaró como testigo, dijo que ella le había hecho.

“No recuerdo nada de lo que pasó aquella noche. Hago memoria, pero no me puedo acordar´ expresó la joven agregando ´Si hice todo lo que dicen que hice me siento muy mal. Pude causar mucho daño si la mataba, pero cómo la voy a matar si yo estaba embarazada y hoy que soy madre, sé que lo más sagrado son mis hijas. Hubiera destruido a una madre, a un hermano. Juro que no recuerdo que pasó, insistió la imputada.

En otro párrafo de su declaración, la ahora condenada, contó que tuvo una vida muy difícil, que desde que tenía 11 años anduvo en la calle, fumaba, incluso tuvo que robar y hacer otras cosas para poder comer.

"Cuando estuve en el instituto Sipa Huassi, dormía con un ojo abierto y siempre tenía en mi mano un cuchillo. Así que si dicen que yo lo hice, refiriéndose a que apuñaló a la joven García y puso en riesgo su vida, puede ser cierto, porque siempre tenía un cuchillo en mis manos. Siempre me tuve que defender, pero no soy así. Estoy cambiando, y día a día me supero un poquito más. Por eso pido una oportunidad. El otro día cuando declaró la chica que dice que yo la lastimé, le quería pedir perdón, pero no recuerdo en serio, nada de lo que sucedió aquel día ...¨, concluyó.

Alegatos



Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia se reanudo y las partes expusieron los alegatos.

El fiscal especializado, Dr. Guillermo Narváez mantuvo la imputación y pidió 4 años y 6 meses de prisión. En su exposición que duró más de una hora, el fiscal detalló el hecho, la circunstancia en la que sucedió y el accionar desplegado por la joven, quien si bien no dejo de lado la situación de vulnerabilidad en la que se crió, refirió que sus actos fueron ´de una violencia inusitada´.

Recordó que llegó en la oscuridad y que la ataco de espalda.

Hizo referencia a los testigos que se escucharon en la sala como así también a al declaración, que prestó el hermano de Carol, quien no se presentó en la audiencia y era la segunda víctima, a quien la imputada también apuñaló cuando intercedió para defender a su hermana.

Luego alego la defensa. La Dra. Barrientos dijo que quedaron dudas del elemento con el que fue herida la víctima y cual fue el estado en el que se encontraba su asistida al momento del hecho en razón que en el expediente no obraba ninguna pericia toxicológica. "Todos dicen que estaba fuera de sí, pero no hay ninguna pericia", indicó.

También, al igual que el fiscal señaló la vida dura que le toco a la imputada, su situación de vulnerabilidad y responsabilizó no solo a los padres, sino también al Estado ya que la misma estuvo institucionalizada desde que tenía 11 años.

Al momento de peticionar la pena, pidió la absolución para su asistida y que se declare la inconstitucional del mínimo de la pena, atento al estado de vulnerabilidad de la joven quien estaba embarazada de ocho meses, refirió.



Sentencia



Tras concluir los alegatos, el juez Gershani Quesada escucho la última palabra de la imputada y pasadas las 14.00 la audiencia volvió a reanudarse dándose a conocer por secretaria la sentencia.

La joven, quien no es identificada puesto que cometió el hecho cuando era adolescente, fue declarada culpable imponiéndosele la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso. Asimismo declaró inconstitucional el mínimo de la pena prevista por el delito por el que fue enjuiciada, tal como lo había pedido la defensora de la imputada en su alegato haciendo mención al contexto de vulnerabilidad y violencia en la que creció la ahora condenada, sin justificar el hecho acaecido.