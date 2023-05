Conmovedor reclamo de justicia de familiares de Karina Chazarreta

La conmoción se mantiene tras conocerse el trágico final de Karina Chazarreta. Por eso familiares, vecinos, amigos, colectivos feministas y autoconvocados se unen para pedir justicia por su muerte luego que se confirmara que eran sus restos óseos los que se encontraron hace dos meses después de cuatro meses de búsqueda.

Por eso este miércoles habrá dos movilizaciones en la Capital, ambas para exigir que "el sistema judicial haga su trabajo". La primera se llevó a cabo pasada las 11:30 hs y estuvo organizada por hermanas y primas de Karina junto a otros familiares y amigos de la mujer, quienes marcharon exigiendo a la Justicia que esclarezca qué pasó.

La convocatoria inició su marcha desde el Paseo General Navarro y llegó hasta la Plaza 25 de Mayo. Aunque se había dicho que ninguno de sus hijos iba a estar presente debido al duro momento que están atravesando, finalmente el menor de ellos junto a sus tías, caminó con muestras de un profundo dolor. Previamente, una de las primas de la víctima había indicado que los jóvenes “están desbastados”.

La mujer, en diálogo con La Unión, reclamó celeridad en la causa y confesó con dolor: “lo que le hicieron a Karina es horroroso”. Descartó, según su entender, que el móvil de la muerte haya sido por suicidio, porque “ella vivía para sus hijos y por eso no lo creo posible.”

El momento más conmovedor de esta mañana, se vivió cuando los marchantes llegaron al Paseo de la Fe. Allí el joven profundamente quebrado, se arrodilló ante la Catedral Basílica y lloró por su madre. Quienes lo acompañaban guardaron silencio.

Luego, Jimena, una de las amigas de Karina, reclamó a la justicia exigiendo que el responsable por su muerte pague. "Queremos que el asesino pague y por favor, en nombre de la familia, les pedimos que no nos abandonen en esta lucha. Que estos 45 días que la Justicia nos pidió esperar para entregarnos estos pocos huesos de ella, no queden en la nada. Pedimos poderle dar a ella una santa sepultura” sostuvo.

La mujer, conmovida, también pidió “que el femicida pague por lo que hizo, porque Karina no se merecía este final”. Seguidamente sentenció: “A Karina la mataron y a ella no la encontró la Policía. La encontraron unos chicos y por ese lugar se había rastrillado miles de veces y ella no había aparecido ahí”.

Foto y video: Silvina Bravo