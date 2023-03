Corte por un caso de abuso sexual: Me ofrecí a pagar las copias si es necesario para que se haga el juicio

Ivana es una joven madre de dos niños menores de edad, quien en el año 2018, cuando concurrió a una entrevista de trabajo fue víctima de abuso sexual. Los dos imputados por la justicia son Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, que fueron enviados a juicio oral por los supuestos delitos de abuso sexual con acceso carnal, secuestro y privación ilegítima de la libertad y uso de arma. Sin embargo y a pesar de la fuerte acusación, ambos jóvenes, uno de ellos hijo de un reconocido médico del Tribunal de Cuentas de la provincia, se encuentran en libertad. Pasadas las 9 de la mañana, Ivana llegó acompañada de su madre y un grupo de compañeras de la agrupación “Unidas a la izquierda”, quienes se manifestaron de forma pacífica sobre calle San Martín, cortando el tránsito vehicular enfrente al edificio donde funciona la Cámara Penal N°1. “Hace cinco años que vengo en la lucha, hace cinco años que vengo pidiendo justicia. Así como a ellos -por sus abusadores- pudieron escucharlos y darle la libertad después de pagar una fianza, por qué a mí no me pueden escuchar. Ellos siguen libres, arruinaron no solo mi vida, sino la de toda mi familia”, expresó Ivana al ser consultada por LA UNIÓN.

La joven fue recibida por el secretario de la cámara, Dr. Morcos, quien le explicó el estado actual del expediente y, si bien no se comprometió a dar una fecha cierta para el debate, se especula que esta sea durante las próximas semanas.

“Hoy me tienen aquí luchando y pidiendo por una fecha pronto. La justicia es muy lenta lamentablemente, pero para ellos supieron actuar de inmediato y darle la libertad. Desde aquel día en que me violaron ya pasaron cinco años y no es vida lo que tengo. Me cuesta mucho, tengo muchas secuelas”, agregando: “La marcha de hoy es por eso, para que me den una fecha, que por favor me den una fecha fija para el juicio”, insistió. Finalmente, Ivana contó que el secretario le dijo que “están esperando a que le hicieran las copias para que se haga el debate, creo que no puede pasar más de una semana para eso y hasta me ofrecí a pagarlas yo si es necesario, así de una vez por todas se hace el juicio. Solo pido que se haga justicia”, renegó la joven, visiblemente movilizada, quien debió recibir asistencia médica al descompensarse su salud.

Video: Silvina Bravo

La medida del corte, que en principio estuvo centrada en el hall de la dependencia judicial, luego y por pedido de las autoridades, se trasladó a la calle y vereda, para de esta manera no interferir con los otros juicios.