Covid-19: Doce internos solicitaron el beneficio de la prisión domiciliaria por temor al contagio

Ayer, se conoció que un grupo de internos que cumplen condena o prisión preventiva en el Servicio Penitenciario de Miraflores, departamento Capayán, elevaron, días atrás, un petitorio a las autoridades tanto del penal como del Juzgado de Ejecución N° 2 en turno, a cargo de la Dra. Elena Berrondo, solicitando -como ya sucedió a nivel nacional- que sean mandados a sus casas por la pandemia del coronavirus.

Son un grupo de adultos, mayores de sesenta años, quienes forman parte de las personas de riesgo ante la expansión del Covid-19. Según fuentes internas del penal consultadas, indicaron que dichas presentaciones fueron realizadas durante la semana pasada y cada caso particular está siendo evaluado por la Justicia. El pedido es el mismo en todos los internos, la prisión domiciliaria. Asimismo, indicaron que la situación dentro del penal es normal y no se registran inconvenientes, aun cuando no deja de preocupar el efecto de contagio que alcanza cada vez a más pabellones de las distintas cárceles de todo el país, con grupos de internos en huelgas de hambre, por ejemplo. “Se está tratando de cumplir con todas las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud para la prevención del COVID-19 y brindarle a los más de 500 internos las condiciones óptimas” explicaron.



Sin visitas

Además, recordaron que desde que inició la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo pasado, “todos los presos permanecen encerrados en sus respetivos pabellones, prohibiéndose los espacios comunes por el riesgo a algún foco de contagio”. En el reclamo, como dijimos, los presos solicitan que se les conceda el arresto domiciliario tal como lo ordenó, días atrás, el Tribunal de Casación de la Nación. Medida que, a nivel nacional, lleva ya materializado 108 beneficios.

En diálogo con la prensa, la jueza de Ejecución Penal Nº 2 de la provincia, Dra. Berrondo, explicó que dichas presentaciones, diez en total, requieren un trámite que, en parte, consiste en contar con los distintos informes que son elevados al juzgado desde el penal, los que son valorados y analizados. Aclarando que “desde que se dictó la cuarentena obligatoria, se cortaron todas las salidas a los internos del penal”.

Voceros judiciales informaron, además, que para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria se deben cumplir ciertos requisitos, el principal es que deben haber cometido delitos leves, señalando que el principal problema radica en el control que debe aplicarse sobre estos internos ya que las tobilleras electrónicas en la provincia son pocas.



Actividad normal

Las mismas fuentes señalaron que en los distintos juzgados y cámaras de la provincia ya se están recibiendo pedidos de arresto domiciliario por parte de los abogados defensores de algunos de los internos del penal, todos ellos amparados en el peligro de contagio de la pandemia por el Covid-19, a pesar de que nuestra provincia continúa en “casos 0” y, otros, argumentando demoras en las resoluciones.

Al respecto, el vocero de la Justicia indicó que el dictado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, emitido mediante los decretos presidenciales N° 260/20, 297/20, y 335/20 implicaba un cierto “freno” en la actividad judicial. Sin embargo, en nuestra provincia no es tan así. Si bien, la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia asegura que “una prestación como en feria del servicio de Justicia”, en todas las dependencias del fuero penal la labor es constante y, día a día, se están resolviendo causas graves y, de las otras, muchas de ellas en las fiscalías penales por la violación a la cuarentena, llegando también en algunos casos a trasladar “en la medida de lo posible” y la resolución de la causas al área virtual. En los últimos días, se desarrolló un juicio, un control de detención, un control jurisdiccional y un sinfín de audiencias indagatorias por violar la cuarentena.