Crimen de María Marta García Belsunce: comenzó el juicio contra Nicolás Pachelo

Hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro comenzará el proceso para esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel. Nicolás Pachelo, el principal acusado, fue trasladado desde la Unidad N°46 de San Martín y esperó su turno en una celda, confirmaron fuentes del expediente. Fue ingresado a la sala poco después de las 10:30.

Pachelo, aseguran fuentes penitenciarias, fue trasladado a esa cárcel para tener mayor proximidad a los tribunales de San Isidro mientras dure el juicio en su contra. El año pasado había sido trasladado a la Unidad N°9 de La Plata, luego de residir durante meses en la Unidad N°23 de Florencio Varela, escenario del motín más feroz de la historia provincial reciente, lugar donde tenía una conducta considerada ejemplar y buen trato con los otros detenidos.

Pachelo es defendido por su histórico abogado, el penalista Roberto Ribas, que arribó a los tribunales esta mañana.

Gustavo Hechem, abogado de la querella de Carlos Carrascosa, ya presente en el lugar, aseguró que cree que Pachelo “es el culpable” y que espera que “se haga justicia”. “La principal prueba contra Pachelo es que entre las 18:20 y las 18:40 estaba a diez metros de María Marta”, continuó.

“Hay que informar todo. La resolución de Casación de 2016 estableció no solamente que Carrascosa no había sido autor del crimen sino también que no encubrió. Y además de eso, hubo un sobreseimiento de los demás imputados por encubrimiento”, remarcó Hechem al hacer referencia a los hermanos de la víctima, Horacio García Belsunce, John Hurtig y otros familiares y allegados que también quedaron desvinculados del caso.

También se encuentran acusados como cómplices los ex vigiladores del barrio privado Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45). Según la acusación, los tres ejecutaron a María Marta de seis disparos cuando la socióloga los descubrió robando en el interior de su casa, de donde huyeron con un cofre metálico en el que había una llave de una caja de seguridad bancaria y chequeras.

Glennon llegó libre al proceso, también fue visto en los tribunales poco antes de la audiencia, vestido con una campera azul: evitó a los fotógrafos al verlos acercarse. En los últimos años se había dedicado al delivery de comidas rápidas, con una invención suya, la “mila cochina”, con huevos fritos y papas fritas. Ortiz, vestido con una campera marrón, tomó asiento junto a Pachelo.

Pachelo -que se negó a participar de la serie “Carmel” en Netflix que retrató el caso- jamás fue imputado por el investigador original del caso, el fiscal Diego Molina Pico, que lo había citado como testigo en lo que fue una de las mayores controversias del caso. Pachelo presentó dos planteos para no declarar en el juicio a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 6 de San Isidro que condenó en 2007 al viudo de García Belsunce, Carlos Carrascosa, luego absuelto.

Los fiscales María Inés Domínguez, hoy fallecida, y Andrés Quintana, designados en Pilar a fines del 2016 para revisar el crimen del country, pidieron la declaración indagatoria de Pachelo y de su mujer, Inés Dávalos. La imputación en contra del ex vecino de García Belsunce fue por los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio criminis causa, también agravado por el uso de armas, es decir, robar y matar para tapar el robo. “Hay motivos suficientes para sospechar. Estaba en el lugar preciso a minutos de la muerte, se cree que había robado antes en la zona”, apuntó Domínguez a Infobae en 2017.

El proceso será transmitido en vivo por Youtube a través del canal de la Suprema Corte bonaerense.

Pachelo esta vez no solo es juzgado por el crimen de María Marta: también se lo juzga por una serie de robos en countries de zona norte como Abril y Tortugas, cometidos entre la época del crimen de María Marta y hasta más de 15 años después. En el proceso también se acusa a otros dos cómplices, Matías Marasco e Iván Martínez, uno de ellos vecino de Puerto Madero, el otro caddy de golf, con una Dodge Ram como vehículo de fuga. Pachelo usaba nombres falsos a bordo de su Audi para engañar a los guardias, con el apellido Zapiola, así como llaves falsas para entrar a las casas. A veces, directamente, forzaba la entrada.

“El aquí imputado Pachelo se dedicaba al robo en emprendimientos inmobiliarios desde el año 2000 al año 2018, los realizaba con conocimiento previo del lugar y datos de víctimas o allegados, así como datos de actividades deportiva”, comenzó el fiscal acusador. Los botines ascienden a 120 millones de pesos a cotizaciones actuales. En un asalto se alzó supuestamente con un botín que incluía 20 relojes como Rolex, Hublot, camperas Harley Davidson, dólares, zapatillas Nike y Adidas. En Tortugas, por ejemplo, habría robado en 2018 una barra de oro de cien gramos. Entre sus víctimas también se encontraba un conocido relacionista público y empresario al que le robaron una caja de seguridad con una pistola Glock y 32 mil euros.