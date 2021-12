Declararon como testigos los hijos de la pareja fallecida: "Solo nos tenemos entre nosotros"

En la continuidad del juicio oral y público, que tiene como imputado a Carlos Fuenzalida por haber provocado en un siniestro vial el 23 de octubre del año 2015 las muertes a Sandra Quiroga y Ramón Aguirre, en la audiencia de ayer, declararon como testigos los hijos de la pareja -son siete hermanos-, quienes, al momento del hecho, eran menores de edad.

El relato de los jóvenes, algunos de ellos hoy con familia a su cargo, fue desgarrador en el recinto, debiéndose suspender en un determinado momento la declaración de la hija mayor de las víctimas, de nombre Evelin, quien se quebró en llanto y le fue imposible poder continuar con su relato.

Tras un breve cuarto intermedia, la audiencia continuó. A líneas generales, los testigos -todos ofrecidos por la Acción Civil y querella- coincidieron en agradecer a los vecinos del barrio quienes los ayudaron “cuando quedaron solos sin saber qué hacer”.

“Perdimos a mi mamá y a mi padrastro al mismo tiempo. No sabíamos qué hacer y los necesitamos. Solo nos tenemos entre nosotros” expresó una de las hijas de Sandra, quien, al igual que sus otros hermanos, se lamentaron de haber tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar y poder así llevar el pan a la mesa para sus hermanos más pequeños.

Evelin recordó que aquella noche del trágico accidente, iba al boliche en donde era la elección de la reina de la escuela a la que concurría su hermana Débora, cuando se despidió de su madre, quien salió antes que ella junto a su padrastro y su hermana; “cuando pasamos por la Ruta 1, vi a muchos chicos de mi edad tirados en la calle, pero no los vi a ellos (refiriéndose a su madre y a su padrastro)... pero sentí un dolor en pecho que me decía que esa noche iba a perder a mi mamá y así fue. Cuando no la encontramos en el boliche, mi papá nos llamó para decirnos que estaban en el hospital... Ahí me dijeron que había muerto. Me duele muchísimo todo esto. Hemos perdido lo más importante de nuestras vidas”.

“Solo queremos justicia”

Al finalizar la audiencia, las hijas de Sandra dialogaron con LA UNIÓN y comentaron: “Solo queremos justicia. Los testigos que ya declararon en el juicio no dicen nada, se contradicen entre ellos. Por eso, le pedimos justicia, solo eso queremos”. Asimismo, al ser consultada sobre si aceptarían el perdón del imputado, la joven fue tajante: “Ni yo ni mis hermanos queremos saber nada de él -refiriéndose a Fuenzalida- solo queremos justicia. Sabemos que a mi mamá y a mi padrastro ya no los vamos a volver a tener, pero no queremos que asesinos como este estén sueltos, manejando en la calle...”, finalizaron.

Debate

Concluida la ronda de testigos citados para la audiencia, de la que se desistió escuchar la declaración de la hija más chica de Sandra y Ramón, el juez Javier Herrera pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 8.00, donde se continuará con más testigos citados para el plenario.