Declaro la mujer extraditada desde Jujuy por ¨phishing¨

Tal como lo adelantó LA UNION esta tarde, pasadas las 19.00 horas la mujer mayor de edad, de quien por el momento se mantendrá en reserva sus datos personales, extraditada el mediodía desde la provincia de Jujuy fue trasladada por efectivos de la comisaria departamental de Belén a la Fiscalía de la Tercera Circunscripcion judicial con asiento en la ciudad belicha para ser imputada e indagada por la fiscal subrogante, Dra. Sabrina Rodas.

Acompañada de su abogado defensor, la acusada escuchó el relato del decreto de determinación del hecho –que no es otra cosa que la descripción del delito y la participación en el mismo de la acusada en este caso- por parte de la fiscal quien le imputó el delito de defraudación, previsto en el articulo 173 del CP Inc. 16. Es decir, de maniobras y utilización de medios electrónicos para obtener y utilizar datos, comúnmente conocida como ¨estafa virtual o phishing¨.

Acto seguido, la Dra. Rodas le consultó si iba a declarar en el ejercicio de su defensa a lo que la imputada accedió y declaró, por más de una hora y media ante la agente fiscal.

Si bien, fuentes judiciales confirmaron a LA UNION que la mujer imputada prestó declaración no trascendió nada sobre sus dichos.

Finalizada la audiencia de indagatoria de imputada, la detenida fue nuevamente trasladada a la comisaria local desde donde sería seguramente llevada al hospital departamental puesto que las comisarias del interior de la provincia no cuentan con calabozos para alojar a mujeres infractoras.

Ahora, la fiscal solicitara la planilla de antecedentes de la imputada para resolver si solicita la audiencia de control de detención. Cabe señalar que la mujer es madre de niños pequeños, por lo que en caso de continuar detenida podría cumplir dicha medida en su provincia de origen ya que esta al cuidado de sus hijos.

En cuanto al hecho por el que fue detenida en Jujuy y extraditada a Belén, fue denunciado el pasado 19 de enero en comisaria departamental de Belén, por un hombre mayor de edad oriundo de la localidad de El Durazno. En aquella oportunidad, la victima le relató a los investigadores que el día 18 del mismo mes, había advertido el faltante de dinero de su plazo fijo el cual había sido transferido desde su cuenta bancaria a una empresa de venta de productos electrónicos donde se habían adquiridos distintos productos los cuales serian retirados por una persona –la ahora detenida- en la provincia de Jujuy.

Tomado conocimiento de la denuncia, la policia de la Unidad Regional N 3 conjuntamente a la fiscalía en feria a cargo de la Dra. Rodas abrieron la investigación que les permitió en un primer momento corroborar la identidad de la persona que iba a retirar dichos productos en Jujuy procediendo además los investigadores locales a suspender la entrega de los mismos por parte de la empresa.

Asimismo, el trabajo conjunto del Ministerio publico fiscal en feria de Belén con la intervención de la fiscalía de turno de delitos penales económicos de Jujuy, Brigada de investigaciones de Perico –Jujuy, el personal policial de la Unidad Regional N 3 de Belén y la policía Judicial pudieron, primero proceder tras la identificación de la autora de la estafa virtual o ¨phishing¨ por medios electrónicos a su detención y posterior extradición a Belén donde continuara detenida.

El caso del vecino de la localidad de El Durazno, que fue esclarecido rápidamente por los investigadores y lograron no solo detener a la autora sino que la victima recuperara su dinero, es solo una de las tantas denuncias que se reciben en la comisaria y fiscalía de Belén, por lo desde el ministerio publico local se solicita a la comunidad en general mantener la seguridad y reserva de sus datos personales, de sus cuentas bancarias y CBU; como así también no abrir ni responder emails desconocidos , ni contestar WhatsApp o llamadas de números que no conocen para evitar ser victimas de maniobras de defraudación o estafas virtuales.