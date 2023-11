Declaró la víctima y ratificó su denuncia de abuso contra su padrastro

Este miércoles continuó el Juicio por Jurados contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal cuya víctima fue su hijastra, una menor de 18 años, en el año 2021. En el segundo día de debate en la causa que se reanudó alrededor de las 08:00 de la mañana, se escucharon a los primeros 10 testigos ofrecidos tanto por el Ministerio Público Fiscal como la defensa que servirán a los ciudadanos y ciudadanas integrantes del Jurado a decidir sobre la culpabilidad o no del imputado.

Entre los testigos, según indicaron fuentes judiciales debido a que el debate se realiza a puertas cerradas, se escuchó a la víctima, quien revivió ante el Jurado los pormenores del abuso del cual fuera víctima por parte de su padrastro.

Luego, el Jurado escuchó a la madre de la víctima, quien en el momento en que habrían ocurrido los hechos era pareja del imputado, y las hermanas. Según las fuentes consultadas por La Unión, tanto la madre como las hermanas, de forma sintética, sostuvieron que no le creen a la víctima que haya sido abusada por el imputado.

Sin embargo, contrario al testimonio las mujeres, a su turno, tanto la psicóloga como la asistente social que trabajaron en la investigación penal preparatoria de la causa, declararon que a través de especialidad, pudieron determinar que sí habían ocurrido los abusos y que el padrastro sería el autor de los mismos.

Posteriormente, en un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, se desistió de dos de los testigos, por lo cual, finalmente para hoy jueves, se espera que el debate se reanude a partir de las 08:00 de la mañana para concluir con la tercera y última jornada, en la que se tomarán 3 testimonios más.

Después de escuchar los testigos restantes, se prevé que el Ministerio Público Fiscal y la defensa realicen los alegatos de cierre en el cual argumentarán el por qué el Jurado, en base a todo lo escuchado y visto durante el debate tienen que declarar culpable o no culpable al imputado. Luego, una vez que el juez director Guillamondegui brinde las instrucciones finales al jurado, y le tome juramento al oficial de justicia quien acompañará a los Jurados en la deliberación, estos pasarán a deliberar para llegar a un veredicto.

De este modo, hoy finalmente se podría escuchar el veredicto del Jurado Popular, que, cabe recordar, debe ser por unanimidad, por culpable o no culpable. En caso de que ninguno de los 12 integrantes del Jurado no estuvieran de acuerdo, deberán deliberar nuevamente. Si transcurrido un tiempo prudencial los jurados no logran establecer un veredicto por unanimidad, el juicio se declarará como “estancado”, lo que significa que el debate se realizará nuevamente con otro jurado.

En caso de declarar al imputado como culpable, el Juez Director fijará una fecha para una audiencia para un Juicio por Cesura donde, tras escuchar a las partes, se impondrá una pena al declarado culpable por el jurado popular.