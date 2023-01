Denuncia que le usurparon una casa: inició huelga de hambre y se encadenó en la Corte

Un hombre inició una huelga de hambre y se encadenó en la Corte de Justicia para pedir por la resolución de un expediente en el que una familia le usurpó una casa ubicada en pleno centro de la ciudad que había heredado de una tía. Según manifestó, desde hace tres años y medio que no le dan solución.

El hombre, de 66 años, reclamó por el mal trabajo de la jueza que ahora salió de vacaciones y vuelve a dejar su causa en la "nada".

"Me encadené porque hace tres años y medio tengo un expediente en el Juzgado 5. Mi abogado presentó toda la documentación, sin embargo la jueza que está a cargo de la causa no me da una solución", comentó a LA UNIÓN Luis Acevedo.

"Sufro de presión alta, diabetes y hace seis meses me dio un ACV, pero decidí encadenarme y no voy a comer. Si tengo que entregar la vida, la voy a entregar", manifestó Luis, visiblemente emocionado.

En este contexto, el hombre pide que algún ministro de la Corte solicite su expediente para que lo analicen ante la falta de respuestas por parte de la magistrada. "Les aseguro que la causa ya está terminada".

"Hace un mes atrás me encadené. La jueza me hizo un verso de que si levantaba la protesta iba a conversar conmigo. Y cuando fui a hablar con la jueza, me dijo que solo restaba firmar, pero al final no lo hizo", agregó Acevedo.

Ahora, tratando de que la justicia lo escuche, decidió encadenarse frente al edificio de calle República. Asegó que no se moverá hasta que les den una solución a su pedido.