Denuncia mala praxis en la Maternidad: "Me mataron a mi hijo, a mi primer bebé"

Otra causa por mala praxis en el Maternidad Provincial 25 de Mayo salió a la luz, luego de que la protagonista y allegados se manifestaran esta mañana frente a Fiscalía General de calle Junín al 600 para reclamar justicia.

En diálogo con LA UNIÓN, Brisa Arias explicó que el 7 de julio de 2021 murió su bebé durante el parto porque los profesionales que la atendieron se negaron a realizar la cesárea.

“El 7 de julio de 2021 me hicieron tener parto normal un bebé de 4.600 Kg. Yo les regué que me hicieran la cesaría pero no me la negaron”, contó Brisa con mucho dolor lo que le ocurrió en el trabajo de parto.

Con angustia, aseguró que sufrió "mala praxis” de los profesionales, por ello su bebé nació sin vida. “Me hicieron sufrir. No me importa lo que me hicieron, sino que me mataron a mi hijo, mi primer bebé. Mi familia y yo lo esperamos con tantas ansias. Mi hijo fue el bebé más deseado”.

La joven afirmó que nadie del nosocomio supo explicarle por qué su bebé falleció. “Me dijeron que a mi hijo se le pasó la hora de nacer, pero ellos lo mataron. Si me hubieron realizado la cesaría mi hijo estaría vivo. Estuve muchas horas dando a luz, me quedé sin fuerzas”.

Por otro lado, explicó que tras el parto “me dejaron gasas dentro del cuerpo”, y que su familia “habló con el medico a cargo pero no sabía qué responder”