Denuncian el envío vía WhatsApp de mensajes sexuales a menores y grupos de una escuela

El uso de la tecnología en estos tiempos de pandemia ha llevado a que cada vez más los chicos se encuentren conectados a Internet a través de sus teléfonos celulares. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las más utilizadas en las escuelas para conformar los grupos entre los estudiantes y el docente.

Si bien la finalidad de dichos grupos es enviar tareas y actividades relacionadas con la educación de los chicos, quienes por la pandemia no asisten todos al mismo tiempo de forma presencial a clases, en las últimas semanas, salieron a la luz al menos tres hechos donde docentes, padres y alumnos menores de edad fueron víctimas del accionar malicioso de una o más personas, quienes compartieron en los grupos fotografías y mensajes de alto tono sexual.

A las denuncias radicadas las últimas semanas en la sede de fiscalía y la unidad judicial, ayer se conoció de una presentación penal. Esta vez, la denunciante es la madre de un chico menor de edad, quien tras recibir los reclamos de los padres de los amigos y compañeros de la escuela de su hijo y hasta de docentes por mensajes obscenos que, supuestamente, el chico les había enviado, se hizo presente en la Unidad Judicial N° 3 de La Chacarita y denunció el hecho.



Denuncia

De acuerdo a la información oficial a la que pudo acceder este diario, la mujer de 36 años manifestó ante los investigadores que su hijo, quien no será identificado por su condición de menor de edad, tuvo hace un tiempo una línea telefónica prepaga de la empresa Personal, pero como no le realizaba cargas periódicas, se la “sacaron”. Ahora bien, durante el domingo, encontrándose en su domicilio, fue contactada por amigos y docentes de su hijo, quienes le reclamaron y otros le comentaron que habían recibido mensajes obscenos de contenido sexual de la línea telefónica de su hijo. Mensajes que habían sido compartidos también en los grupos de la escuela a los que pertenece el jovencito.

Si bien la mujer aclaró a las personas damnificadas que su hijo ya no poseía esa línea telefónica, resolvió realizar la denuncia penal y que sea la Justicia que investigue lo que está sucediendo, en razón de que el hecho perjudica a su hijo ya que las personas que recibieron o vieron dichos mensajes obscenos pertenecen a la lista de contactos del joven.



Abuso sexual

Por otro lado, en la Unidad Judicial N° 11 de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, el domingo a la noche una mujer denunció haber sido víctima de un abuso sexual.

Según trascendió de la denuncia, la joven habría sindicado a un familiar como el autor de haberla atacado sexualmente. El hecho habría sucedido el domingo y, tras consumarse, la joven buscó ayuda en la Justica. De inmediato, se activó el protocolo de abuso sexual y desde la fiscalía interviniente se ordenaron distintas medidas.