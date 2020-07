Denunciaron a tres chicos por el supuesto abuso sexual de una niña

Una grave denuncia por un supuesto delito de índole sexual se conoció ayer y fue radicada el martes a la tarde, por la madre de una menor de edad.

El caso fue informado a la fiscalía en turno, desde donde se activó el protocolo de abuso sexual en la víctima. Si bien en la denuncia la madre de la chica brindó los datos personales de los tres supuestos autores, quienes, al igual que su hija, serían menores de edad, los investigadores aguardaron confirmar las edades de los acusados para declinar o no la competencia al fiscal penal juvenil.

Como se trata de un delito de instancia privada y, en principio, tanto la víctima como los victimarios son personas menores de edad, la Fiscalía investiga el caso con un gran hermetismo.

Sin embargo, se pudo conocer que el martes, alrededor de las 18.30 horas, una mujer mayor de edad, de quien no se brindaran sus datos personales para resguardar a la hija, se apersonó en la guardia del Precinto Judicial N° 10 de Valle Viejo y puso en conocimiento de las autoridades que su hija habría sido víctima de un abuso sexual. En su relato, la mujer identificó a los supuestos autores, quienes serían conocidos de la jovencita.



En Capital

En tanto, que durante la jornada de ayer, también se conoció otra denuncia por abuso sexual.

De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso este diario, el día martes, una mujer mayor de edad denunció en el Precinto Judicial N° 4 haber sido víctima de abuso sexual, hecho que, más tarde, fue confirmado por el protocolo de abuso sexual que dio como resultado lesiones en la víctima compatibles con abuso sexual.

Por el momento, no hay personas detenidas en ninguno de los hechos denunciados durante la tarde y noche del martes.