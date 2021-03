Denunció el arrebato de más de $ 300 mil que transportaba en una cartera

Un cuantioso robo bajo la modalidad de arrebato fue denunciado el sábado a la noche por una mujer de 41 años, en la Unidad Judicial N° 5.

De acuerdo a la información judicial a la que se tuvo acceso, a las 21:40 aproximadamente, la damnificada de apellido Maidana se apersonó ante los sumariantes e indicó que a las 19:30, cuando se desplazaba a pie por una calle del barrio Villa Cubas -arteria que no supo identificar- pero que tenía sentido de circulación sur, fue abordada por un sujeto, quien al pasar caminando a su lado le arrebató la cartera que llevaba consigo, para darse a la fuga a pie.

A los pocos metros, el delincuente arrojó la cartera, llevándose el dinero que, según la víctima, transportaba en el interior, tratándose de la suma de 320 mil pesos.



Celular

En tanto que en la Unidad Judicial 9, Axel Zamorano (27) denunció a un vecino conocido en el ámbito delictivo como la persona que mediante la modalidad de arrebato le sustrajo su teléfono celular. Según sus dichos, a las 10:10 de la mañana, cuando caminaba por una calle interna del barrio Acuña Isi, el sujeto al que identificó con el alias “Manzana” le sacó de su mano el teléfono celular Motorola modelo G6 Plus y se dio a la fuga.

Si bien al momento de radicar la denuncia el damnificado reconoció al autor, hasta el momento no fue aprehendido. A las 21:00 del sábado, a Paola Seco (25) le “tironearon” la cartera. Según se desprende de la denuncia efectuada por la mencionada, caminaba junto a una amiga por avenida Virgen del Valle, cuando al llegar a la intersección con calle Almagro y cuando se disponían a cruzarla, su amiga le advirtió que un sujeto caminaba detrás de ella.

Fue ahí cuando el desconocido tomó la tiras de la cartera y, ejerciendo fuerza, se las rompió para luego huir llevándose consigo dicha cartera. Asimismo, indicó la denunciante, vio al malviviente huir por calle Almagro y abordar a los pocos metros una moto, donde lo esperaba un cómplice.



Lesionadas

Por otra parte, una joven de 19, a quien dos motochorros le robaron el teléfono celular, terminó en el hospital junto a una amiga, con quien se conducía en una moto, tras ser derribada por los delincuentes.

El hecho sucedió el sábado, pasadas las 22:30 horas, cuando circulaba por calle Joaquín Acuña s/n en Villa Dolores, departamento Valle viejo; al llegar a la altura del Cycle Club se les acercó una moto con dos sujetos a bordo. El que iba atrás, le arrebató del bolsillo trasero del pantalón un teléfono celular Samsung modelo J 7. Por la fuerza ejercida sobre la mujer por el delincuente, este provocó que la conductora perdiera el dominio del rodado y, junto a la conductora, cayeran pesadamente a la cinta asfáltica. Consecuencia de la caída, ambas sufrieron lesiones en tanto los ladrones de fugaron. Finalmente, la denuncia fue realizada en el Precinto Judicial N° 10 de Valle Viejo.