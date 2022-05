Detienen a policía por violar la restricción y amenazar a su expareja

Otra vez la institución policial se ve salpicada por un hecho en contexto de violencia contra la mujer.

El domingo, a las 7.00 de la mañana aproximadamente, efectivos de la Comisaria Octava fueron requeridos por una joven mujer de 28 años, los datos personales se reservan, ya que su ex pareja, quien tenía prohibición de acercamiento ordenado por la justicia, se había hecho presente en su vivienda del B° Portal del Norte y la habría amenazado, hecho que causo temor en la víctima.

De inmediato, la patrulla se dirigió al domicilio de la mujer, donde al llegar se entrevisto con esta quien les enseño una orden de restricción en contra de su ex pareja dictada por la jueza de familia Dra. Olga Omigot del Juzgado de Familia.

Asimismo, la víctima, identifico a su ex como Flavio Baldovino López, quien reviste la jerarquía Cabo en las filas de la Policía de la provincia.

Con la información brindada por la denunciante, los efectivos procedieron en las inmediaciones del lugar a la aprehensión de su colega, a quien lo trasladaron en el móvil policial a la dependencia del B° Los Ceibos.

Una vez en la comisaria, los encargados del procedimiento pusieron en conocimiento del hecho a la fiscalía de turno, a cargo del Dr. Hugo Costilla, quien dispuso que López quedara arrestado en averiguación del hecho.

Por su función de policía y su jerarquía de suboficial, López fue luego de cumplir con el protocolo de detención -es decir ser examinado por el médico de policía que constate el estado de salud con el ingresa el aprehendido a la comisaría- fue trasladado al edificio de la Guardia de Infantería, pero no pudo quedar allí alojado, por lo que fue llevado al cuartel de Bomberos, donde permanece detenido a disposición de la justicia.

En tanto, su ex pareja se traslado por sus propios medios a la Unidad de Violencia de Género y denunció a su ex pareja por no cumplir con las restricciones impuestas por la justicia, por hechos anteriores en contexto de género y, supuesta amenazas.